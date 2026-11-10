Prison et broyage : comment le Koweït lutte contre les courses de rue

L'État du Koweït a commencé à appliquer les mesures punitives les plus strictes au monde contre les conducteurs qui provoquent le chaos sur les routes, pratiquent le drift et organisent des courses de rue illégales. Lors d'une récente opération spéciale, le ministère koweïtien de l'Intérieur a non seulement saisi les véhicules des contrevenants, mais les a également fait broyer sous une presse industrielle sous les yeux de leurs propriétaires.

5 voitures sous la presse : comment la peine a-t-elle été exécutée ?

Il a été rapporté que, dans le but d'assurer la sécurité routière et de servir d'exemple à ceux qui menacent la vie d'autrui, 5 voitures confisquées ont été transportées dans une usine de recyclage de métaux. À l'aide d'une puissante presse hydraulique, les véhicules ont été réduits en un tas de ferraille en quelques secondes.

Les propriétaires des véhicules ont été arrêtés sur place et placés dans la prison centrale en attendant le verdict du tribunal. Ils ont non seulement perdu leurs voitures, mais risquent désormais de longues peines de prison et de lourdes amendes.

Mesure / Ordre Détails de l'opération au Koweït Type d'infraction Courses de rue, drift et manœuvres dangereuses Véhicules sanctionnés 5 voitures entièrement broyées dans une usine métallurgique Sort des conducteurs Arrêtés et incarcérés à la prison centrale jusqu'au jugement Base légale Article 33 du Code de la route du Koweït Objectif de la mesure Confiscation, destruction du véhicule et exemple pour la société

« Selon la législation koweïtienne, les conducteurs qui transforment les routes en circuits de course ne peuvent plus s'en sortir avec une simple amende : le véhicule dangereux est confisqué et détruit par l'État. »

Base légale et signal public

Cette mesure n'est pas une décision fortuite, mais repose sur une base juridique solide. Conformément à l'article 33 du Code de la route koweïtien, les véhicules des personnes pratiquant le drift ou organisant des courses illégales, mettant ainsi des vies en danger, sont confisqués au profit de l'État et détruits.

La police koweïtienne diffuse activement sur les réseaux sociaux des vidéos montrant le broyage de ces voitures. Les autorités envoient ainsi un message clair aux autres conducteurs : l'insouciance sur la route entraîne non seulement la perte de la liberté, mais aussi la perte définitive de leur véhicule.

Selon vous, cette méthode radicale de destruction des véhicules est-elle efficace pour réduire les infractions ? Partagez votre avis dans les commentaires.