Les tablettes pourraient remplacer les manuels scolaires lourds dans les écoles du Kirghizistan

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Les tablettes pourraient remplacer les manuels scolaires lourds dans les écoles du Kirghizistan

Le Kirghizistan prévoit de passer entièrement aux manuels numériques dans les écoles d'ici cinq à six ans. C'est ce qu'a déclaré le président Sadyr Japarov lors d'une rencontre avec les habitants du district d'Alamudun.

Cette décision fait suite aux plaintes des parents concernant le poids des sacs à dos de leurs enfants, qui causent des douleurs au dos et au cou. Le contenu de certains manuels a également été critiqué.

La ministre de l'Éducation, Dogdurkul Kendirbayeva, a annoncé que la qualité, le poids et le contenu des manuels seraient réexaminés. Les livres pour les classes primaires ont été divisés en deux parties pour chaque semestre après les demandes des parents.

Sadyr Japarov a précisé qu'il est prévu de fournir aux élèves des tablettes et des manuels électroniques à l'avenir. Il a souligné que, bien que les tablettes puissent être coûteuses au départ, elles offrent une utilisation à long terme.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» rédacteur
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