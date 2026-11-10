4 grands clubs qu'Erling Haaland pourrait choisir si Manchester City est exclu de la Premier League

Le procès le plus retentissant de l'histoire du football anglais entre dans sa phase décisive. Reconnu coupable d'infractions financières par une commission indépendante de la Premier League, « Manchester City » prépare actuellement son appel. La direction de la ligue est déterminée à conclure cette affaire avant la fin de la saison en cours et à appliquer les sanctions immédiatement.

Si l'appel du club est rejeté, l'avis unanime des experts est que les chances des « Citizens » de rester en Premier League sont quasi nulles. Dans un tel scénario catastrophe, les superstars du club, notamment la machine à buts Erling Haaland, seraient contraintes de quitter Manchester — il est impossible de financer de tels salaires en dehors de l'élite.

L'option sensationnelle « Arsenal » et le facteur Ødegaard

Selon Football Insider, citant des sources proches de la famille Haaland, si City est exclu de l'élite, une nouvelle destination inattendue s'ouvrirait pour le buteur norvégien : Arsenal.

Les « Gunners » sont l'un des rares clubs capables de supporter le transfert et le salaire de Haaland en termes de stabilité financière. De plus, son partenaire le plus proche en équipe nationale de Norvège et capitaine, Martin Ødegaard, y évolue. Leur entente parfaite sur le terrain fait du club londonien une option très séduisante.

Club prétendant Avantage principal Probabilité de transfert et obstacles Arsenal (Angleterre) Facteur Martin Ødegaard et désir de rester en Premier League Puissance financière présente, mais concurrent direct en Premier League Real Madrid (Espagne) Ambition de domination absolue en Ligue des Champions En attaque Kylian Mbappé et Vinícius déjà présents FC Barcelone (Espagne) Garantie d'être la figure centrale de l'attaque Contraintes financières du club et problèmes de FPF PSG (France) Capacités financières illimitées et contrat personnel Le niveau de la Ligue 1 pourrait ne pas correspondre aux ambitions de Haaland

« Si le club est exclu de l'élite, des actifs aussi précieux qu'Haaland ne peuvent pas rester dans une division inférieure. Cela ne correspond ni à la carrière du joueur, ni à son statut de marque mondiale. »

Les grands d'Europe dans la course : Real, Barcelone et PSG

Si Haaland ne souhaite pas rester en Angleterre, trois géants du continent sont prêts à l'accueillir. Le Real Madrid s'intéresse à l'attaquant depuis longtemps, mais la question de la répartition des rôles après l'arrivée de Mbappé pourrait se compliquer. Le FC Barcelone cherche un leader à long terme pour remplacer Robert Lewandowski, mais les capacités financières des Catalans sont très incertaines.

Le PSG, quant à lui, est capable de faire n'importe quelle offre financière. Actuellement, toute l'attention est portée sur la décision finale du tribunal à la fin de la saison. Si City perd, le marché des transferts européen connaîtra son plus grand chaos de la dernière décennie.

Selon vous, si City est exclu de la Premier League, quel club Haaland devrait-il choisir : rester en Premier League avec Arsenal ou partir en Liga ? Donnez votre avis en commentaires !