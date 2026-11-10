Eldor Shomurodov rejoint l'équipe nationale avant le grand match à Tachkent
Une excellente nouvelle pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan et ses supporters : le capitaine de l'équipe et attaquant expérimenté Eldor Shomurodov est enfin arrivé au camp d'entraînement aujourd'hui, le 10 novembre. Selon le service de presse de l'Association de football d'Ouzbékistan, l'attaquant du club turc Istanbul Başakşehir a rejoint directement les entraînements à Tachkent et a commencé la préparation pour le match historique à venir.
Raisons familiales réglées : Le capitaine est de retour
Auparavant, il avait été annoncé que Shomurodov manquerait les premiers jours d'entraînement pour des raisons familiales. Son retard, combiné à l'absence du défenseur central de l'équipe Abduqodir Husanoven raison d'un processus de récupération après une blessure, avait suscité des inquiétudes chez les fans. Cependant, l'arrivée ponctuelle du capitaine renforce considérablement la ligne d'attaque à la disposition de l'entraîneur-chef Fabio Cannavaro.
Détails du camp d'entraînement de l'équipe nationale
Situation actuelle
Joueur clé
Eldor Shomurodov (Capitaine, Istanbul Başakşehir)
Date d'arrivée
10 novembre 2026
Entraîneur-chef
Fabio Cannavaro (Italie)
Statut du match
Match amical international
Adversaire
Équipe nationale de Russie
Date et lieu du match
12 novembre (jeudi), 20h00, Stade central Pakhtakor
« L'intégration de Shomurodov enrichit non seulement les schémas tactiques, mais renforce également la cohésion mentale et la confiance des joueurs avant ce match intense contre la Russie. »
Grande soirée de football à Tachkent : Adversaire — Russie
L'équipe nationale d'Ouzbékistan accueillera l'équipe de Russie le 12 novembre au stade central Pakhtakor de Tachkent. Ce match amical débutera à 20h00, heure locale. Une brigade d'arbitres dirigée par l'arbitre FIFA Gulmurodi Sa’dullo, de la Fédération de football du Tadjikistan, a été invitée pour officier la rencontre.
L'équipe de Russie, dirigée par Valeriy Karpin, devrait également se rendre à Tachkent avec son effectif le plus complet. Après ce match, l'Ouzbékistan affrontera l'Arabie saoudite lors d'un prochain match amical le 17 novembre à Doha, au Qatar. Pour l'instant, toute l'attention est portée sur le super choc du 12 novembre.
Selon vous, l'Ouzbékistan pourra-t-il battre la Russie avec le retour d'Eldor Shomurodov ? Laissez vos pronostics dans les commentaires !
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