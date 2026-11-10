Eldor Shomurodov rejoint l'équipe nationale avant le grand match à Tachkent

Une excellente nouvelle pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan et ses supporters : le capitaine de l'équipe et attaquant expérimenté Eldor Shomurodov est enfin arrivé au camp d'entraînement aujourd'hui, le 10 novembre. Selon le service de presse de l'Association de football d'Ouzbékistan, l'attaquant du club turc Istanbul Başakşehir a rejoint directement les entraînements à Tachkent et a commencé la préparation pour le match historique à venir.

Raisons familiales réglées : Le capitaine est de retour

Auparavant, il avait été annoncé que Shomurodov manquerait les premiers jours d'entraînement pour des raisons familiales. Son retard, combiné à l'absence du défenseur central de l'équipe Abduqodir Husanoven raison d'un processus de récupération après une blessure, avait suscité des inquiétudes chez les fans. Cependant, l'arrivée ponctuelle du capitaine renforce considérablement la ligne d'attaque à la disposition de l'entraîneur-chef Fabio Cannavaro.