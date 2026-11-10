Dakar-2026 : Parizoda Talabova remporte la première médaille de l'Ouzbékistan aux Jeux olympiques de la jeunesse

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Dakar-2026 : Parizoda Talabova remporte la première médaille de l'Ouzbékistan aux Jeux olympiques de la jeunesse

Un résultat sans précédent dans l'histoire du sport ouzbek a été enregistré lors des Jeux olympiques de la jeunesse qui se déroulent à Dakar, capitale du Sénégal. Championne des Jeux asiatiques de la jeunesse 2025, Parizoda Talabova a marqué l'histoire du sport national en décrochant la médaille d'argent au lancer du javelot.

Record personnel et podium : la finale décisive à Dakar

Lors d'une finale acharnée au lancer du javelot, l'athlète ouzbèke talentueuse a démontré tout son potentiel. Parizoda Talabova a propulsé l'engin à 54,68 mètres, battant son record personnel et s'assurant la médaille d'argent.

Ce succès revêt une importance historique : il s'agit de la première médaille en athlétisme pour l'Ouzbékistan dans l'histoire des Jeux olympiques de la jeunesse.

Indicateur / Donnée

Détails

Athlète

Parizoda Talabova

Compétition et lieu

Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026 (Sénégal)

Sport / Discipline

Athlétisme (lancer du javelot)

Résultat enregistré

54,68 mètres (nouveau record personnel)

Classement

2e place (médaille d'argent)

Réussite majeure précédente

Médaille d'or aux Jeux asiatiques de la jeunesse 2025

Statut historique

Dans l'histoire des JOJ, pour l'athlétisme ouzbek : première médaille

« Le lancer de 54,68 mètres de Parizoda Talabova n'est pas seulement un record personnel, mais un résultat historique qui démontre le nouveau niveau de l'athlétisme ouzbek sur la scène mondiale des jeunes. »

17 ans d'attente et une histoire renouvelée

Le sport ouzbek attendait depuis longtemps un succès mondial de ce niveau au lancer du javelot. Il y a exactement 17 ans, en 2009, lors des championnats du monde U18 à Bressanone (Italie), notre talentueuse athlète Anastasiya Svechnikova avait enregistré une performance de 53,25 mètres pour monter sur la plus haute marche du podium.

Des années plus tard, Parizoda Talabova a nettement amélioré cette marque et a prouvé une fois de plus au monde la puissance de l'école d'athlétisme ouzbèke lors des JOJ.

Selon vous, Parizoda Talabova pourra-t-elle monter sur le podium des Jeux olympiques d'été seniors à l'avenir ? Laissez vos messages de soutien à notre héroïne dans les commentaires !

Cet article vous a plu ?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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