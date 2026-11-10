En marge du IIIe forum médiatique Russie-Ouzbékistan qui se tient à Tachkent, l'ancien milieu de terrain de l'équipe nationale de Russie, actuellement entraîneur de l'équipe de la Media Football League russe, Pavel Mamaev, a exprimé ses émotions sincères concernant la qualification de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la Coupe du monde. Selon lui, cette victoire historique du football ouzbek est une grande joie non seulement pour l'Ouzbékistan, mais pour toute la région.

«J'ai vraiment vibré pour l'Ouzbékistan»

Journalistes Lors d'un échange ouvert avec les journalistes, l'ancien footballeur a souligné qu'il avait personnellement soutenu l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors des matchs décisifs. Mamaev a reconnu que ce résultat est l'aboutissement d'un travail de longue haleine et la réalisation d'un immense rêve pour les supporters.

Un autre ancien membre éminent de l'équipe nationale russe, Fyodor Kudryashov, a également participé au forum. Le défenseur expérimenté, qui a récemment subi une opération après une grave blessure au coude gauche lors d'un accident de voiture, n'a pas caché sa joie de rechausser les crampons pour la première fois après trois mois d'absence.

Participant / Expert Statut actuel Opinion principale / État Pavel Mamaev Entraîneur de l'équipe de la Media League russe A qualifié la qualification de l'Ouzbékistan pour la Coupe du monde de grand cadeau et de fête pour l'ex-Union soviétique Fyodor Kudryashov Défenseur de l'équipe de la Media League russe De retour au football à Tachkent après 3 mois d'arrêt suite à un accident de voiture et une opération Ordre du jour du forum médiatique Conférence en partenariat avec TASS et UzA Cybersécurité, coopération médiatique bilatérale et développement du sport médiatique Événement final Stade central Pakhtakor Match amical entre les Media Leagues d'Ouzbékistan et de Russie

«Ma réaction à la qualification de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la Coupe du monde est compréhensible pour chaque personne de notre pays. Personnellement, je les ai soutenus de tout cœur, j'ai regardé leurs matchs en vibrant pour l'Ouzbékistan. C'est une grande réussite pour le pays, et aussi un immense cadeau pour tout l'espace de l'ex-Union soviétique». — Pavel Mamaev, Ancien footballeur de l'équipe nationale de Russie.

Show de media-football au stade Pakhtakor

Lors de cette conférence organisée par TASS et l'Agence nationale d'information d'Ouzbékistan (UzA), la cybersécurité et les tendances médiatiques modernes sont discutées. Rappelons que le premier forum a eu lieu en 2018 à Tachkent, et le second en 2021 en format en ligne.

Cet événement prestigieux restera dans les mémoires non seulement pour ses tables rondes, mais aussi pour sa véritable fête sportive. À la fin du forum, un match amical entre les équipes des Media Football Leagues de Russie et d'Ouzbékistan aura lieu au stade Pakhtakor. Les supporters pourront assister à une confrontation intéressante entre blogueurs célèbres, artistes et anciennes stars professionnelles.

Selon vous, dans quelle mesure les projets de media-football sont-ils efficaces pour attirer les jeunes vers le sport professionnel et renforcer les liens d'amitié internationaux ? Laissez votre avis dans les commentaires !