La cause de la panne majeure du système aéronautique américain a été identifiée

La panne du système aéronautique américain, qui a duré près de cinq heures et entraîné le retard ou l'annulation de plus de 20 000 vols, pourrait avoir été causée par un routeur installé par le sous-traitant public L3Harris. Selon les premières informations, le nouvel appareil envoyait un nombre excessif de requêtes de connexion à d'autres routeurs, surchargeant ainsi le système de communication. C'est ce qu'a rapporté Reuters.

L'incident a eu lieu le 13 novembre. L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis a été contrainte d'interrompre temporairement les vols à travers le pays pour des raisons de sécurité. Le problème a été observé dans 17 des 22 centres de contrôle aérien du pays.

Le secrétaire aux Transports des États-Unis, Sean Duffy, a déclaré que la société L3Harris effectuait des travaux techniques planifiés pour remplacer les anciennes lignes de communication en cuivre par un système à fibre optique. Les problèmes pourraient être liés aux routeurs installés dans les installations des États de l'Arkansas et du Texas.

Duffy a expliqué que les nouveaux routeurs envoyaient plus de 1 000 requêtes de connexion à d'autres appareils toutes les 4 à 5 secondes. En conséquence, une instabilité est apparue dans l'échange de données concernant les avions et les radars dans les centres de la FAA.

Pour l'instant, il n'a pas été déterminé si la panne est due à un défaut des routeurs eux-mêmes ou à une erreur commise lors de leur installation et de leur maintenance. Duffy a indiqué que l'enquête sur les causes de l'incident se poursuit en collaboration avec les représentants de l'entreprise.

La société L3Harris a déclaré qu'elle prenait l'incident très au sérieux et qu'elle aidait la FAA dans son enquête. L'entreprise a déjà réalisé plus de 70 % des travaux prévus pour la transition du système de communication en cuivre vers le réseau à fibre optique.

Il a été rapporté que les routeurs prévus pour le remplacement étaient utilisés depuis près de 25 ans. Leur mise à jour était déjà prévue dès 2006. L'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis dépense environ 1 milliard de dollars par an pour maintenir ses systèmes de communication obsolètes.