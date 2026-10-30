Collision terrifiante dans le ciel : deux hélicoptères s'écrasent aux États-Unis, faisant des victimes

Un terrible accident aérien s'est produit dans l'État de l'Oregon, aux États-Unis, après la collision en plein vol de deux hélicoptères. L'accident, survenu dans le ciel au-dessus de l'aéroport municipal de McMinnville, a coûté la vie à trois personnes : un jeune instructeur de vol, un pilote local expérimenté et du Royaume-Uniun élève-pilote est décédé.

L'incident a eu lieu le 29 octobre vers 14h15, heure locale, dans le comté de Yamhill. Le shérif du comté, Sam Elliott, ainsi que la Federal Aviation Administration (FAA), ont fourni des informations officielles sur les détails de la tragédie et les victimes.

Détails de l'accident et victimes

Selon les informations diffusées par le bureau du shérif et CNN, trois personnes se trouvaient à bord des hélicoptères au moment de l'accident :

L'instructeur et l'élève venu de Grande-Bretagne : L'instructrice de vol de 22 ans, Maddie Aasbo, originaire du Texas, ainsi que son élève, du Royaume-Uni un élève-pilote citoyen, ont péri dans l'accident ;

Le pilote du second hélicoptère : Le pilote expérimenté de 38 ans originaire de l'Oregon, Tyler Sterdevant, qui était seul à bord du second appareil, est également décédé sur les lieux ;

Lieu du crash : Après la collision, les deux appareils se sont écrasés dans un champ agricole privé près de l'aéroport. Sous la violence de l'impact, l'hélicoptère rouge s'est disloqué, tandis que le vert s'est retourné.

« J'ai entendu un fort crissement de métal » : que disent les témoins ?

Leo Rodriguez, un habitant local travaillant dans un vignoble familial à proximité, a été témoin direct de l'événement et a immédiatement appelé les services d'urgence du 911 :

« Soudain, j'ai entendu un grand fracas et un bruit de métal qui se tord. En levant les yeux, j'ai vu deux hélicoptères se percuter en plein vol. Mon cerveau n'a pas pu traiter ce que je voyais pendant quelques secondes. On ne voit pas ça tous les jours. Ils ont tournoyé dans les airs et se sont écrasés instantanément », raconte le témoin.

Enquête et modèles d'hélicoptères

Selon une déclaration préliminaire du Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) des États-Unis, les aéronefs impliqués dans l'accident sont :

Appareils impliqués : Effectuant un vol d'entraînement pour la formation des pilotes, Robinson R-22 et effectuant un test de maintenance, Airbus AS350 (H125) les hélicoptères sont entrés en collision ;

La société Jerry Trimble Helicopters : La société « Jerry Trimble Helicopters », spécialisée dans la formation des pilotes et la location d'hélicoptères pour des vols privés, a confirmé que l'un de ses appareils était impliqué dans l'incident et a déclaré coopérer pleinement avec les autorités chargées de l'enquête ;

Mesures de sécurité : Environ un kilomètre et demi de la route locale 233 a été entièrement fermé par la police afin que les secouristes et les experts en aviation puissent mener leurs investigations sur place.

La Federal Aviation Administration et une commission spéciale étudient actuellement les raisons pour lesquelles les deux aéronefs sont entrés en collision dans la même direction alors que les conditions météorologiques étaient claires et la visibilité bonne.