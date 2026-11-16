Ligue des Nations : Pourquoi Zidane est-il inquiet malgré la première place de la France dans le groupe ?

L'équipe de France Ligue des Nations de l'UEFA a remporté une victoire difficile à domicile contre la Turquie lors de la dernière journée de la phase de groupes (2:1). Alors qu'un joueur adverse a marqué contre son camp pour les « Bleus », Eli Junior Kroupi a été l'auteur d'un but décisif. Les Turcs ont réduit le score en fin de match, à la 90e minute.

« Le contenu du match d'aujourd'hui m'a causé une certaine inquiétude »

Malgré cela, le sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane TF1 , a ouvertement exprimé son mécontentement concernant la performance globale lors d'une interview accordée à la chaîne. Selon lui, le pressing et le travail défensif de l'équipe ont soulevé de sérieuses questions :

« Notre objectif principal était de sortir du groupe, et nous avons rempli cette mission. Mais le contenu du match d'aujourd'hui m'a causé une certaine inquiétude. Surtout au niveau du pressing – nous avons laissé trop d'opportunités à nos adversaires. C'était une très mauvaise impression », a déclaré l'expert chevronné.

Statistiques du match et du groupe Détails Score du match France — Turquie 2:1 Buteurs Topçu (csc), Kroupi — Bardakçı Classement de la France dans le groupe 1ère place avec 13 points (Qualification pour les play-offs) Autres équipes du groupe Belgique (12 points), Italie (10 points), Turquie (0 point)

Instructions à la mi-temps et détermination des joueurs

L'entraîneur a souligné qu'il avait tenté de corriger les erreurs commises à la mi-temps, ce qui a permis d'améliorer légèrement le jeu en seconde période. Parallèlement, Zidane a rappelé que le problème ne venait pas uniquement des défenseurs et que toute l'équipe devait défendre ensemble :

« Le problème ne vient pas seulement des défenseurs – toute l'équipe défend ensemble. Je suis mécontent de nombreux aspects, mais j'ai vu que les joueurs n'ont pas ménagé leurs efforts sur le terrain – c'est le plus important pour moi », a ajouté Zidane.

Il convient de noter qu'après cette victoire, l'équipe de France a terminé la phase de groupes à la première place avec 13 points . Les autres positions du groupe ont été réparties comme suit : la Belgique a pris la deuxième place avec 12 points, l'Italie la troisième avec 10 points, tandis que la Turquie n'a pas réussi à marquer le moindre point.

Selon vous, l'équipe de France dirigée par Zinedine Zidane pourra-t-elle hausser son niveau de jeu lors de la phase finale de la Ligue des Nations ? Laissez votre avis dans les commentaires !