Les médias israéliens ont révélé des détails effrayants qui ont suscité une grande agitation et une vive inquiétude dans la région du Moyen-Orient et au sein des cercles de sécurité aérienne internationale. Selon les informations urgentes fournies par Ynet le célèbre journaliste analyste du portail d'information Smadar Peri un pilote de « Flydubai », l'une des principales compagnies aériennes des Émirats arabes unis, visait à perpétrer un acte terroriste à grande échelle à Tel-Aviv.

Le rapport indique que le pilote prévoyait de diriger l'avion de ligne qu'il pilotait vers le complexe commercial et d'affaires « Azrieli », un gratte-ciel emblématique de la ville, afin de reproduire une catastrophe similaire aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

La cible : les tours « Azrieli » et des milliers de civils

Les trois célèbres gratte-ciel « Azrieli » — de formes ronde, triangulaire et carrée — situés sur l'artère de transport centrale de Tel-Aviv, constituent le centre financier et commercial le plus fréquenté du pays, visité chaque jour par des dizaines de milliers de personnes.

Selon les informations d'enquête révélées par le journaliste Smadar Peri :

Le pilote prévoyait de mettre le plan à exécution lors de l'approche de l'avion vers l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv ou alors qu'il traversait l'espace aérien israélien ;

Le choix du complexe « Azrieli » comme cible montre que l'objectif était de provoquer le plus grand nombre de victimes et de destructions de l'histoire de la région ;

Cette catastrophe potentielle a été évitée grâce à des mesures de sécurité efficaces et à la vigilance rapide des services spéciaux.

Un nouveau signal pour la sécurité aérienne internationale

Cet incident a placé au cœur de l'actualité les questions relatives aux vols réguliers entre Israël et les Émirats arabes unis, ainsi qu'aux systèmes de vérification et de contrôle psychologique du personnel des compagnies aériennes mondiales :

Réaction des services spéciaux : Les structures de sécurité israéliennes devraient réviser les algorithmes de contrôle de tous les avions étrangers entrant dans l'espace aérien du pays ;

Normes aéronautiques : Il existe une demande croissante pour renforcer, au niveau mondial, les mesures de contrôle concernant l'état mental, les croyances et les liens des pilotes effectuant des vols internationaux.

Bien que la compagnie aérienne « Flydubai » et les autorités officielles n'aient pas encore fourni de commentaires détaillés sur cette enquête journalistique, cette information publiée sur les pages de Ynet est déjà devenue l'un des sujets les plus discutés dans le monde de la diplomatie et de l'aviation internationale.