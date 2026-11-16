Un politicien musulman américain critiqué à cause du hijab de sa femme

Abdul El-Sayed, élu au Sénat dans l'État du Michigan aux États-Unis, a fait face à de vives critiques de la part de représentants de la droite après avoir publié sur les réseaux sociaux une photo avec sa femme, Sarah Jukaku.

Sur la photo publiée le 10 novembre, le politicien est représenté dans son nouveau bureau à Washington aux côtés de son épouse portant le hijab. Selon les informations, cette photo a été vue plus de 7 millions de fois.

L'image a suscité le mécontentement de certains milieux conservateurs. Notamment, Eric Daugherty, responsable d'une publication de droite, a qualifié la situation de « mauvaise pour l'Amérique », accusant El-Sayed de vouloir instaurer la charia dans le pays.

D'autres commentateurs de droite se sont également opposés au politicien, le critiquant par des accusations liées à l'islam et au terrorisme.

Ainsi, une simple photo de famille a déclenché des débats politiques et religieux sur les réseaux sociaux.