Pezeshkian : « Les pays islamiques ne doivent pas devenir des terrains d'agression »

·4·Monde
Pezeshkian : « Les pays islamiques ne doivent pas devenir des terrains d'agression »

Le président iranien Masoud Pezeshkian a fait une déclaration importante sur les relations entre les pays islamiques. Il a souligné qu'aucun territoire d'un pays islamique ne devrait devenir un terrain d'agression contre un autre État musulman.

Ces propos du dirigeant iranien interviennent dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes dans la région.

Cependant, la question centrale de la déclaration de Pezeshkian est la suivante : Tout en assurant sa propre sécurité, comment l'Iran compte-t-il construire ses relations avec ses voisins et les pays musulmans ?

« Défendre l'Iran ne signifie pas l'hostilité »

Masoud Pezeshkian a souligné que la défense des intérêts nationaux et de la sécurité de l'Iran ne signifie pas une politique d'hostilité envers les pays voisins ou les nations musulmanes.

« Défendre l'Iran ne signifie pas être hostile envers les pays voisins et musulmans. Aucune terre islamique ne doit devenir un terrain d'agression contre une autre terre islamique. »

Cette réflexion du président a remis à l'ordre du jour les questions de confiance mutuelle, de sécurité et de coopération entre les pays de la région.

Quel appel Pezeshkian a-t-il lancé ?

Les points clés suivants peuvent être extraits de la déclaration du président iranien :

  1. L'Iran a le droit de défendre sa sécurité nationale.

  2. Cette politique n'est pas dirigée contre les pays voisins.

  3. Les pays musulmans ne doivent pas fournir de territoire pour une agression mutuelle.

  4. Les relations dans la région doivent être fondées sur l'intérêt mutuel et non sur la confrontation.

Question principale

La position de Pezeshkian

Sécurité de l'Iran

Défense des intérêts nationaux

Pays voisins

Ne doivent pas être vus comme des ennemis

Territoire des pays islamiques

Ne doit pas être un terrain d'agression contre un autre État

Appel principal

Respect mutuel et sécurité

Quel est le sens derrière cette déclaration ?

Les mots de Pezeshkian ont une portée plus large qu'un simple appel diplomatique.

Le fait que le territoire de n'importe quel pays de la région devienne un terrain de pression ou d'actions militaires contre un autre pays pourrait affaiblir davantage la confiance mutuelle.

De ce point de vue, le président iranien a appelé les pays musulmans à mener une politique indépendante et mutuellement bénéfique en matière de sécurité, plutôt que d'intensifier la confrontation.

Quelle est la conclusion principale ?

Le point le plus important de la déclaration de Pezeshkian est : Défendre l'Iran ne signifie pas être hostile envers les voisins.

Le président a également souligné que le territoire des pays islamiques ne doit pas être utilisé pour des agressions contre d'autres pays musulmans.

« Aucune terre islamique ne doit devenir un terrain d'agression contre une autre terre islamique », a déclaré Pezeshkian, exprimant ainsi une fois de plus la position de l'Iran sur ses relations avec les pays de la région.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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