Un homme arrache le nez de sa femme en le mordant en Turquie

·4·Monde
Un homme arrache le nez de sa femme en le mordant en Turquie

Dans la province de Manisa, en Turquie, une dispute familiale a eu des conséquences graves. Un homme, qui aurait été en état d'ébriété, a blessé son épouse lors d'une altercation.

Selon les informations, l'homme a d'abord commencé à étrangler sa femme. Après que celle-ci a résisté, il lui a mordu et arraché le nez.

Les services de secours et de lutte contre les incendies sont arrivés sur les lieux. Ils ont évacué la femme vers un endroit sûr en passant par le balcon.

La victime a été transportée à l'hôpital, où les médecins ont pratiqué une opération pour reconstruire son nez.

Une procédure pénale a été ouverte contre l'homme. L'enquête est en cours.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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