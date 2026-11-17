Dans quelles villes du monde la vie quotidienne est-elle la plus stressante, et où les gens mènent-ils une vie relativement calme ? La société « Remitly » a étudié 170 villes et a établi un classement des villes les plus stressantes et les plus paisibles.

L'étude a évalué cinq aspects importants influençant la vie quotidienne dans les villes : les embouteillages, le coût de la vie, la qualité des soins de santé, le taux de criminalité et la pollution de l'air. Chaque ville a été notée sur une échelle de 10 points. Plus le score est élevé, plus les conditions de vie dans la ville sont considérées comme stressantes.

Les villes les plus stressantes

La ville de New York, aux États-Unis, occupe la première place du classement. Avec un score de 7,56, elle a été désignée comme la ville la plus stressante au monde. La deuxième place est occupée par Dublin, la capitale de l'Irlande, avec 7,55 points. Mexico complète le trio de tête.

Manille, Londres, Milan, Turin, Athènes et Calcutta figurent également parmi les villes où le niveau de stress est élevé.

L'étude souligne que les embouteillages à Dublin constituent un problème particulier. Par exemple, parcourir 10 kilomètres en voiture dans la ville prend en moyenne 32 minutes. À titre de comparaison, la moyenne pour toutes les villes étudiées est de 21 minutes.

Les villes les plus paisibles

À l'opposé du classement se trouve la ville d'Eindhoven, aux Pays-Bas. Avec 2,34 points, elle est reconnue comme la ville la plus paisible au monde. Les places suivantes sont occupées par Utrecht, aux Pays-Bas, et Canberra, la capitale de l'Australie.

Le top 10 des villes les plus paisibles comprend quatre villes néerlandaises : Eindhoven, Utrecht, Groningue et Rotterdam. Trondheim et Bergen en Norvège, ainsi que Canberra et Brisbane en Australie, figurent également sur cette liste.