Les villes les plus chères du monde : quel est le classement de Tachkent en Asie centrale ?

Le célèbre Numbeo a publié son nouveau classement mondial des villes les plus chères où vivre. La capitale de l'Ouzbékistan, Tachkent, figure dans cette liste qui comprend 549 grandes villes du monde. Zamin.uz a analysé les détails du classement et comparé le coût de la vie dans notre capitale avec d'autres pays.

Tachkent dans le classement mondial et asiatique

Selon les résultats du classement, la ville de Tachkent parmi 549 villes occupe la 488e place . Avec un score de 31,2 points, notre capitale se classe 74e parmi les villes du continent asiatique.

Asie centrale : quelle est la situation ?

Dans la région d'Asie centrale, les villes du Kazakhstan sont en tête pour le coût de la vie. Tachkent occupe la troisième place de la région avec les indicateurs suivants :

Villes de la région Rang dans la région Score obtenu Almaty (Kazakhstan) 1ère place 40,1 points Astana (Kazakhstan) 2e place 34,5 points Tachkent (Ouzbékistan) 3e place 31,2 points Douchanbé (Tadjikistan) 4e place 29,9 points Bichkek (Kirghizistan) 5e place 29,7 points

Les villes les plus chères et les moins chères du monde

Selon le classement, alors que les régions les plus chères de la planète se situent en Europe et dans les Caraïbes, les villes les plus abordables se trouvent sur le continent asiatique.

Villes les plus chères : Les villes suisses de Zurich (123,4 points) et Bâle (111,9 points), ainsi que la capitale des îles Caïmans, George Town , ont été reconnues comme les endroits les plus chers au monde.

Villes les moins chères : Plus d'une dizaine de villes indiennes sont classées parmi les moins chères au monde, avec des scores compris entre 17,3 et 18,8 points.

Comment le classement est-il calculé ?

Critère de comparaison : Pour établir l'indice, le coût de la vie à New York (États-Unis) a été pris comme base et a reçu 100 points . Chaque point au-dessus signifie que le coût de la vie est 1 % plus cher qu'à New York, et chaque point en dessous signifie qu'il est proportionnellement moins cher.

Par exemple, le coût de la vie à Zurich est 23,4 % plus élevé qu'à New York. À Tachkent, le coût de la vie est 68,6 % moins cher qu'à New York.

Pour établir cet indice prestigieux, les experts ont pris en compte les facteurs principaux suivants :