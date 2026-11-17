En Inde, des médecins ont été confrontés à un cas médical inhabituel. Narendra Kumar, âgé de 8 ans, souffrait depuis longtemps de douleurs abdominales intenses, de vomissements et d'une perte de poids inexpliquée. Les examens ont révélé la présence dans sa cavité abdominale d'une masse tissulaire inhabituelle pesant 2,5 kilogrammes, contenant des os, des cheveux et des dents.

Selon les médecins, cette masse était reliée au corps de l'enfant par une structure semblable à un cordon ombilical et se développait depuis sa naissance. Après des examens médicaux, le diagnostic de « fetus in fetu », c'est-à-dire « fœtus dans le fœtus », a été posé.

Il s'agit d'une affection congénitale extrêmement rare en médecine. Ce phénomène, qui survient environ une fois sur 500 000 naissances, est lié au développement d'embryons jumeaux au stade précoce de la grossesse. Dans ce cas, l'un des embryons reste piégé à l'intérieur du corps de l'autre et continue de s'y développer.

Cette condition peut rester inaperçue pendant longtemps. Cependant, l'augmentation de la masse interne exerce une pression sur les organes environnants, provoquant des douleurs, des vomissements et d'autres symptômes.

Narendra ignorait lui aussi depuis longtemps la présence d'une telle structure dans son corps. Les médecins ont réussi à retirer la masse identifiée par chirurgie. Après l'opération, il a été rapporté que l'état de l'enfant s'était amélioré et qu'il était en voie de guérison.

Ce cas médical rare démontre une fois de plus à quel point les processus complexes liés au développement du corps humain restent surprenants pour les scientifiques et les médecins.