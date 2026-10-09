Analyse de 1000 villes dans le monde : Quelle ville occupe la 1ère place en termes de qualité de vie ?

La plateforme d'analyse internationale Visual Capitalist a publié les résultats d'une étude approfondie couvrant 1000 grandes villes du monde. Ce rapport mondial a évalué la qualité de vie dans les villes sur la base de critères complexes tels que le revenu par habitant, les inégalités de revenus, le coût du logement, l'espérance de vie, la situation criminelle et l'accès aux espaces culturels et de loisirs.

Selon les résultats du classement, la capitale australienne, Canberra a été désignée comme la meilleure ville de la planète en termes de qualité de vie, tandis que les centres européens ont presque entièrement occupé les premières places.

Pourquoi Canberra est-elle en tête ? La formule du succès

Les facteurs suivants ont permis à la capitale australienne de prendre la tête parmi 1000 villes :

Salaires élevés et faibles écarts : Le niveau des salaires est élevé dans la ville et les inégalités de revenus entre les couches de la population sont relativement très faibles ;

Stabilité du secteur public : La capitale compte une majorité d'emplois garantis et bien rémunérés dans les institutions publiques ;

Santé et culture : L'espérance de vie des habitants de la ville est très élevée, et elle est également en tête en termes de nombre de lieux de loisirs et culturels par habitant.

Cependant, les analystes soulignent une différence importante : bien que Canberra soit à la 1ère place pour la qualité de vie, elle occupe la Global Cities Index dans le classement général 45e place .

Hégémonie européenne et record allemand

Les villes européennes ont démontré une domination absolue dans les premières places :

Leaders d'Europe du Nord et centrale : Bergen et Oslo en Norvège, Grenoble en France et Berne en Suisse ont été reconnues comme les zones les plus confortables ;

Cinq villes d'Allemagne : Dresde, Berlin, Munich, Stuttgart et Fribourg-en-Brisgau ont figuré dans la liste des 21 premières ; Succès de la Suisse et de l'Italie :

Les villes suisses de Berne, Bâle et Zurich sont entrées dans le top 20, tandis que les villes italiennes de Venise, Padoue et Gênes sont entrées dans le top 30 ; La place de Moscou :

La capitale russe a occupé la 180e place dans le classement mondial de la qualité de vie. En dehors du continent européen, Canberra et Sydney en Australie, San Jose et Seattle aux États-Unis, Hsinchu et Taipei à Taïwan, ainsi que Singapour ont enregistré des résultats élevés.

Géants sortis du top 30 : Le problème du logement

Certaines villes célèbres, considérées par beaucoup comme les plus attractives pour y vivre, n'ont même pas réussi à entrer dans le top 30 du classement. La raison principale en est le coût excessif de l'immobilier :

Le déclin de Copenhague :

Bien que la capitale danoise soit 1ère au monde pour la qualité de la gouvernance et 18e au classement général, elle est tombée à la 160e place pour la qualité de vie. Selon l'analyse d'Oxford Economics, la pénurie d'offre de logements et les prix excessivement élevés ont fait chuter les indicateurs de la ville ; La chute de Vancouver :

Bien que la ville canadienne de Vancouver occupe la 24e place de l'indice général, elle a glissé à la 215e place en termes de qualité de vie. L'infrastructure de loisirs développée et l'espérance de vie élevée n'ont pas pu compenser la pression des coûts lourds sur le marché immobilier. Cette étude mondiale montre que dans le monde moderne, seules les hautes technologies ou une nature magnifique ne peuvent garantir une vie heureuse aux habitants d'une ville — des logements abordables et une répartition équitable des revenus deviennent la condition décisive du confort humain.

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