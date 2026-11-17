Un petit avion s'est écrasé près de la rive nord du parc national du Grand Canyon, en Arizona, aux États-Unis. Les trois personnes à bord ont péri dans l'accident, a annoncé le National Park Service des États-Unis.

Il a été rapporté que l'avion, un Piper PA-24 Comanche, s'est écrasé dans la soirée du 15 novembre. Il transportait trois personnes. Un signalement concernant la disparition de l'appareil a été reçu par le centre de communication régional du Grand Canyon vers 23h30 ce jour-là. La dernière position enregistrée de l'aéronef était la zone de Basin, sur la rive nord.

Les opérations de recherche ont débuté au matin du 16 novembre. Le département de la sécurité publique de l'Arizona a utilisé des équipements d'imagerie infrarouge et de vision nocturne pour les recherches aériennes. Vers 10h15, les agents du National Park Service ont localisé l'épave dans la zone de Basin. Les autorités ont confirmé qu'il n'y avait aucun survivant.

Le département de la sécurité publique de l'Arizona, les équipes de recherche et de sauvetage des comtés de Coconino et de Kane, ainsi que le centre de coordination des opérations de sauvetage de l'US Air Force ont participé aux recherches.

Le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) enquête sur les causes de l'accident avec l'aide du National Park Service. L'identité des victimes n'a pas encore été révélée.