Un incident insolite survenu dans la province du Sichuan, en Chine, a stupéfié les usagers de la route. Un énorme rocher s'est détaché d'une colline et est tombé sur une voiture immobile dans les embouteillages. Heureusement, les passagers à l'intérieur s'en sont sortis sans blessures graves.

L'événement s'est produit le 14 novembre. Selon les rapports, alors qu'une berline Peugeot 308 était arrêtée sur la route en raison d'un embouteillage, un gros rocher s'est détaché de la montagne et a percuté l'arrière du véhicule. Le choc violent a sérieusement endommagé la voiture.

L'aspect le plus remarquable de cet incident est que le conducteur a réussi à réagir rapidement face à la situation. Juste après l'impact du rocher sur la voiture, il a appuyé sur l'accélérateur, a changé de voie et s'est éloigné de la zone du danger.

De plus, quelques secondes avant la chute du rocher, une femme se trouvait devant le véhicule. Ayant perçu le danger à temps, elle a réussi à s'enfuir vers un endroit sûr avant que l'énorme bloc ne s'écrase.

Il est rapporté qu'aucun des occupants de la voiture n'a été blessé lors de l'incident. Une différence de quelques secondes et la réaction rapide du conducteur ont probablement évité une grande tragédie.