Le parlement kirghize discute d'un nouveau projet de loi visant à durcir considérablement la responsabilité pénale pour l'organisation et la promotion de pyramides financières. Selon l'agence « IA 24.kg », les amendements proposés par le député Dastan Bekeshev prévoient de sanctionner non seulement les participants aux pyramides, mais aussi les banques qui émettent illégalement des crédits en ligne au nom des citoyens.

Peines sévères pour les pyramides financières

Selon les nouveaux amendements proposés, l'organisation de pyramides financières pourrait être passible d'une peine allant jusqu'à 12 ans d'emprisonnement De même, les personnes faisant activement la promotion de tels projets douteux pourraient encourir jusqu'à 5 ans de prison Ces mesures visent à empêcher la population d'être trompée et de perdre d'importantes sommes d'argent.

Initiative pour responsabiliser les banques sur les crédits

Le projet de loi inclut également de nouveaux mécanismes pour empêcher les fraudeurs d'obtenir des crédits en ligne au nom des victimes. Selon ce texte :

Suspension de 24 heures : Les banques doivent suspendre toute émission de crédit en ligne suspect pendant 24 heures (avec possibilité de prolonger la vérification jusqu'à 5 jours ouvrables).

Autre moyen de communication : Si les fraudeurs ont piraté un téléphone ou une application, la confirmation via ce numéro est strictement interdite et une autre méthode de contact sécurisée est requise.

Enquête interne : Après la plainte d'une victime, la banque est tenue de mener une enquête interne officielle dans un délai de 10 jours ouvrables (maximum 30 jours calendaires).

Nouvelles procédures et exigences Conséquences juridiques et garanties Suspension des pénalités Pendant l'enquête, aucune pénalité n'est calculée pour le débiteur et la dette n'est pas transmise aux agences de recouvrement. Nettoyage de l'historique de crédit S'il est prouvé que le citoyen n'a pas donné son consentement, la banque perd le droit de réclamer l'argent et doit nettoyer l'historique. Protection des biens Il est permis aux victimes de faire saisir les biens des suspects avant le procès.

Protection des biens et aide aux victimes

De plus, selon la nouvelle initiative, les victimes d'escroqueries auront le droit de faire saisir les biens des suspects sans avoir à déposer une plainte officielle au préalable. Cela empêchera les fraudeurs de vendre ou de dissimuler leurs actifs.

Selon vous, le fait de rendre les banques pleinement responsables de la sécurité des crédits en ligne aidera-t-il à réduire les cas de fraude ? Laissez votre avis dans les commentaires !