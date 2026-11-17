Une nouvelle étape a été franchie dans l'amélioration et la numérisation du système d'application de la loi au Kazakhstan. Selon « airpress.kz », les policiers de la ville d'Almaty ont commencé à tester des lunettes intelligentes dotées de fonctions d'analyse vidéo biométrique. Pour l'instant, cet appareil innovant est utilisé en exemplaire unique.

Comment fonctionnent les lunettes intelligentes ?

Cet appareil moderne scanne les visages des citoyens passant devant l'agent de patrouille et les compare immédiatement et automatiquement avec les bases de données de recherche de la police.

Si le système détecte une correspondance dans la base de données, les informations nécessaires et l'alerte sont transmises directement sur l'écran des verres des lunettes Cela permet à l'agent de police d'agir immédiatement, surtout dans les lieux très fréquentés, sans avoir à se distraire avec une tablette ou un smartphone.

Caractéristiques de la technologie Capacités et indicateurs Type d'appareil Lunettes intelligentes avec analyse vidéo biométrique Zone de test Ville d'Almaty (lieux publics, mosquées et zones fréquentées) Nombre de caméras dans la ville Actuellement 63 000, atteindra 130 000 d'ici 2032 Indicateur de l'année en cours 360 personnes recherchées arrêtées grâce aux caméras

Premier résultat pratique et système de vidéosurveillance urbain

Bien que l'appareil soit encore en phase de test, il a déjà montré son premier résultat pratique. Lors d'une patrouille dans l'une des mosquées d'Almaty, le système de lunettes intelligentes a identifié parmi la foule un homme recherché par la police de Shymkent Après vérification des documents, il a été immédiatement arrêté en tant que suspect.

À titre d'information, ces lunettes intelligentes sont introduites en complément du système général de vidéosurveillance de la ville. Selon le département de police, environ 63 000 caméras fonctionnent actuellement à Almaty. Il est prévu de porter ce chiffre à 130 000 d'ici 2032, et grâce à elles, 360 personnes recherchées ont déjà été identifiées et arrêtées depuis le début de l'année. Le ministère de l'Intérieur garde pour l'instant confidentiels le fabricant des lunettes, leur coût et la liste complète des bases de données connectées.

Selon vous, dans quelle mesure l'utilisation de tels appareils technologiques intelligents et de l'AI dans les activités des forces de l'ordre aide-t-elle à assurer la sécurité ? Laissez votre avis dans les commentaires !