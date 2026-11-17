Le site de statistiques Athletic.net a publié le TOP 10 des meilleures performances d'athlétisme enregistrées sur le territoire américain en 2026, toutes catégories d'âge confondues.

Il est intéressant de noter que la Bulgare Aleksandra Nacheva, première au classement, a enregistré la même performance de 14,35 mètres que Sharifa dans des conditions de vent autorisées. Cela confirme une fois de plus le niveau exceptionnel de l'athlète ouzbèke.

Une nouvelle performance réjouissante pour l'athlétisme ouzbek ! La gagnante des Jeux asiatiques en triple saut, Sharifa Davronova, a décroché la deuxième place du classement des meilleures performances enregistrées aux États-Unis pour la saison 2026. Avec un saut de 14,35 mètres, notre compatriote a devancé de nombreuses athlètes de premier plan.

Ce classement ne se limite pas aux athlètes professionnels. Il inclut également des étudiants universitaires, des lycéens de haut niveau, ainsi que des athlètes étrangers concourant pour des universités et des clubs américains.

Dans la liste « Women's 2026 United States Top 10 Track & Field Performance List », Sharifa Davronova s'est hissée à la deuxième place du triple saut avec une marque de 14,35 mètres.

Elle n'a rien à envier à l'athlète en tête

La leader du classement, la Bulgare Aleksandra Nacheva, occupe la première place avec 14,40 mètres. Cependant, elle a réalisé cette performance avec un vent favorable de +3,4 m/s, ce qui dépasse la limite autorisée.

Le point le plus remarquable est que la meilleure performance de Nacheva dans des conditions de vent régulières est également de 14,35 mètres. En d'autres termes, elle ne surpasse pas Sharifa Davronova sur cette marque.

Un résultat important pour l'athlétisme ouzbek

La position de Sharifa Davronova dans ce classement démontre sa compétitivité sur la scène internationale. Être deuxième dans une liste couvrant divers systèmes sportifs et catégories d'âge aux États-Unis est une performance notable.

Ainsi, selon les statistiques de la saison 2026, l'athlète ouzbèke détient l'une des deux meilleures performances en triple saut enregistrées sur le sol américain.

Pour Sharifa, il ne s'agit pas seulement d'une place au classement, mais d'un indicateur clé démontrant le potentiel de l'athlétisme ouzbek.