Dans la province turque d'Antalya, deux individus masqués ont attaqué un conducteur assis dans sa voiture et ont tiré sur son véhicule. Les suspects, qui ont pris la fuite après l'incident, ont été identifiés grâce à l'analyse de 72 heures d'enregistrements de vidéosurveillance. Il s'est avéré qu'il s'agissait de citoyens ouzbeks, rapporte le journal « Antalya Ekspres ».

Il est précisé que l'incident a eu lieu dans le quartier d'Ilja, dans le district de Manavgat. Un homme identifié comme A.E.K. avait garé sa voiture sur le bord de la route dans la zone de Zeytinlik pour passer un appel téléphonique. À ce moment-là, deux individus à moto, le visage masqué, se sont approchés de lui et ont exigé qu'il descende du véhicule.

Le conducteur, méfiant, a tenté de quitter les lieux en faisant marche arrière sans sortir de la voiture. Cependant, les agresseurs ont tiré sur son véhicule avant de prendre la fuite. La victime a ensuite alerté les services d'urgence au 112.

La gendarmerie a ouvert une enquête approfondie sur l'incident. Au cours de l'enquête, 72 heures d'images provenant de caméras de surveillance installées dans 30 résidences et commerces ont été analysées.

En conséquence, les suspects ont été identifiés comme étant les citoyens ouzbeks Kamronbek Abdurasulov et Ero‘l Kamol Pusat. Ils ont été arrêtés et inculpés pour menace à la sécurité publique, dommages matériels, tentative de blessures volontaires avec arme et d'autres infractions.

Par décision de justice, les deux suspects ont été placés en détention provisoire dans une prison fermée à Manavgat.

L'attaque a été filmée par des caméras de surveillance. Les images montrent les deux individus à moto revenant vers la voiture, tirant sur le véhicule alors que le conducteur tentait de s'échapper, puis quittant les lieux.