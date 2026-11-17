L'ancien champion de l'UFC Merab Dvalishvili s'est adressé au combattant russe Akhmed Gadjimagomedov après la bagarre générale à Abou Dabi. Le combattant géorgien a présenté ses excuses pour avoir insulté sa famille et a proposé de mettre fin au conflit.

« Akhmed, après l'incident, nous nous sommes serré la main et tout était fini. Mais dans la vidéo qui a circulé ensuite, nous avons vu que j'avais insulté ta famille. C'est précisément pour cela que je veux m'excuser. Ce n'était pas mon intention. »

« Quand tu t'es approché de moi, que tu m'as attrapé la main et que tu as commencé à crier dans une autre langue, je ne savais même pas qui tu étais. Nous devons mettre fin à cette affaire. Nous avons beaucoup d'amis communs. Si tu veux nous rencontrer, écris-moi directement », a écrit Dvalishvili.