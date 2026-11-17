Merab Dvalishvili s'excuse auprès du combattant russe après l'altercation avec Usman Nurmagomedov
L'ancien champion de l'UFC Merab Dvalishvili s'est adressé au combattant russe Akhmed Gadjimagomedov après la bagarre générale à Abou Dabi. Le combattant géorgien a présenté ses excuses pour avoir insulté sa famille et a proposé de mettre fin au conflit.
« Akhmed, après l'incident, nous nous sommes serré la main et tout était fini. Mais dans la vidéo qui a circulé ensuite, nous avons vu que j'avais insulté ta famille. C'est précisément pour cela que je veux m'excuser. Ce n'était pas mon intention. »
« Quand tu t'es approché de moi, que tu m'as attrapé la main et que tu as commencé à crier dans une autre langue, je ne savais même pas qui tu étais. Nous devons mettre fin à cette affaire. Nous avons beaucoup d'amis communs. Si tu veux nous rencontrer, écris-moi directement », a écrit Dvalishvili.
Comment la bagarre d'Abou Dabi a-t-elle commencé ?
La semaine dernière, dans le hall d'un hôtel à Abou Dabi, une situation tendue a éclaté entre Merab Dvalishvili et Usman Nurmagomedov pendant que Dvalishvili donnait une interview, Usman l'a giflé au visage, ce qui a déclenché une bagarre générale entre les membres des deux équipes.
Les participants à l'incident ont été arrêtés par la police. Plus tard, il a été rapporté que six membres de l'équipe russe avaient été condamnés à six mois de prison, tandis que Dvalishvili et son ami Saba Lazishvili s'en étaient sortis avec une amende.
Cependant, le 17 novembre, le tribunal a décidé de libérer Usman Nurmagomedov et ses coéquipiers. Les amendes qui leur avaient été infligées ont également été réduites de moitié.
Merab veut mettre fin au conflit
L'appel de Dvalishvili à Akhmed vise à apaiser les tensions entre les participants au conflit. Il s'est également déclaré prêt à rencontrer personnellement l'athlète russe.
Il est désormais intéressant de voir comment Gadjimagomedov réagira à ces excuses. L'incident d'Abou Dabi, qui a fait grand bruit dans le monde du MMA, entre ainsi dans une nouvelle phase.
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