Les ayvans ouzbeks traditionnels, offerts par le Président de la République d'Ouzbékistan au dirigeant américain Donald Trump, ont été officiellement installés dans le célèbre et historique West Potomac Park à Washington. L'information a été communiquée par Furqat Sidiqov, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Ouzbékistan aux États-Unis.

Cérémonie d'inauguration solennelle et symboles nationaux

L'événement organisé dans la capitale américaine a réuni des représentants des deux pays, le corps diplomatique et le public local. Comme le montrent les images, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans une atmosphère joyeuse, sous les drapeaux nationaux de l'Ouzbékistan et des États-Unis.

Exemple unique de l'artisanat national ouzbek, ces ayvans se distinguent par leurs sculptures raffinées, leurs éléments architecturaux nationaux et la haute qualité du bois utilisé. Ils permettent aux visiteurs de Washington et aux habitants de la ville de découvrir le riche patrimoine culturel et l'art du peuple ouzbek.

Aspects du projet Détails Donateur Président de la République d'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev Bénéficiaire Donald Trump (partie américaine) Lieu d'installation Ville de Washington, historique West Potomac Park zone Importance Symbole du renforcement des liens culturels et humanitaires entre l'Ouzbékistan et les États-Unis

Coopération internationale et diplomatie culturelle

De tels projets jouent un rôle crucial dans le renforcement des relations amicales entre les pays. L'installation d'ayvans nationaux dans un parc historique de la capitale américaine est une preuve évidente de la reconnaissance et de la promotion mondiale de l'art national ouzbek.

Selon vous, dans quelle mesure la promotion du riche patrimoine culturel de notre pays à l'étranger par de tels moyens contribue-t-elle au renforcement des relations internationales ? Laissez votre avis dans les commentaires !