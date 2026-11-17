Le président américain Donald Trump a donné une réponse inattendue à une question sur la possibilité que des drones iraniens le prennent personnellement pour cible. S'adressant aux journalistes à la Maison Blanche, au lieu de s'inquiéter de sa propre sécurité, le président a déclaré au journaliste : « S'ils me visent, vous disparaîtrez aussi. Soyez prudent. »

Ces propos de Trump ont été tenus le 16 novembre sur la pelouse sud de la Maison Blanche, alors qu'il s'entretenait avec des journalistes avant son départ pour un voyage aux Philippines et en Chine. La réponse tranchante et quelque peu ironique du président a suscité un vif intérêt dans le contexte des rapports sur les menaces sécuritaires liées à l'Iran.

Qu'a demandé le journaliste à Trump ?

Le journaliste a demandé au président s'il craignait que des drones iraniens ne le prennent personnellement pour cible.

Trump a détourné la question et a répondu directement au journaliste :

« Je m'inquiète pour vous. Parce que s'ils me visent, vous disparaîtrez aussi. Soyez prudent. »

Cet échange a eu lieu lors d'un bref point de presse devant la Maison Blanche, avant que le président n'embarque dans son hélicoptère. En répondant aux questions des journalistes, Trump a réagi de cette manière à la situation liée à l'Iran et à sa propre sécurité.