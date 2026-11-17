Réponse cinglante de Trump à un journaliste : « S'ils me visent, vous disparaîtrez aussi ! »
Le président américain Donald Trump a donné une réponse inattendue à une question sur la possibilité que des drones iraniens le prennent personnellement pour cible. S'adressant aux journalistes à la Maison Blanche, au lieu de s'inquiéter de sa propre sécurité, le président a déclaré au journaliste : « S'ils me visent, vous disparaîtrez aussi. Soyez prudent. »
Ces propos de Trump ont été tenus le 16 novembre sur la pelouse sud de la Maison Blanche, alors qu'il s'entretenait avec des journalistes avant son départ pour un voyage aux Philippines et en Chine. La réponse tranchante et quelque peu ironique du président a suscité un vif intérêt dans le contexte des rapports sur les menaces sécuritaires liées à l'Iran.
Qu'a demandé le journaliste à Trump ?
Le journaliste a demandé au président s'il craignait que des drones iraniens ne le prennent personnellement pour cible.
Trump a détourné la question et a répondu directement au journaliste :
« Je m'inquiète pour vous. Parce que s'ils me visent, vous disparaîtrez aussi. Soyez prudent. »
Cet échange a eu lieu lors d'un bref point de presse devant la Maison Blanche, avant que le président n'embarque dans son hélicoptère. En répondant aux questions des journalistes, Trump a réagi de cette manière à la situation liée à l'Iran et à sa propre sécurité.
Quelles informations ont circulé sur un projet d'assassinat contre Trump ?
Récemment, des rapports ont indiqué que les services de renseignement américains et israéliens avaient échangé des informations sur d'éventuels plans d'attaque iraniens contre des hauts responsables américains.
Certains médias ont rapporté que le Mossad, le service de renseignement israélien, avait averti la CIA de la possibilité que l'Iran tente d'assassiner Donald Trump et d'autres hauts responsables américains à l'aide de drones.
Une enquête précédente de l'agence Reuters avait également indiqué qu'Israël avait averti les États-Unis à plusieurs reprises concernant des plans d'assassinat iraniens contre Trump. Cependant, il a été noté que le renseignement américain n'avait pas pu confirmer ces informations de manière indépendante.
Par conséquent, il n'est pas correct d'interpréter ces rapports comme des plans d'attaque imminents. L'existence d'un avertissement des services de renseignement ne signifie pas que l'attaque est inévitable.
Pourquoi le risque lié aux drones iraniens est-il revenu à l'ordre du jour ?
La déclaration de Trump intervient dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient et de confrontation croissante entre l'Iran et les États-Unis.
Des rapports diffusés le 16 novembre mentionnaient également que l'Iran avait tenté d'attaquer des installations militaires américaines à Bahreïn à l'aide de drones. Les autorités de Bahreïn ont confirmé que les drones avaient été interceptés.
De tels incidents renforcent les inquiétudes concernant la sécurité des installations militaires et diplomatiques américaines dans la région. Parallèlement, les responsables américains continuent d'évaluer les menaces potentielles et de prendre des mesures contre elles.
Les propos de Trump sont-ils une plaisanterie ou un avertissement sérieux ?
La réponse du président est empreinte d'humour noir et d'un ton d'avertissement sévère. Bien qu'il ait conseillé au journaliste de se soucier de sa propre sécurité, cette déclaration ne peut être considérée comme une confirmation de l'existence d'un plan d'attaque précis par l'Iran.
De plus, la réponse de Trump ne révèle pas toutes les informations relatives à sa sécurité personnelle. Cette manière de réagir à une question sur le risque d'attentat contre sa personne a suscité un nouveau sujet de débat dans l'espace politique et médiatique.
Pour l'instant, il n'existe aucune information officiellement confirmée sur un plan d'assassinat spécifique utilisant des drones contre Trump. Cependant, les tensions entre les États-Unis et l'Iran, les avertissements des services de renseignement et les incidents militaires dans la région montrent que les questions de sécurité de haut niveau restent une priorité à Washington.
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