Le journaliste a cité en exemple la situation de l'équipe nationale du Pays de Galles après le départ de joueurs vedettes comme Gareth Bale. Selon lui, le départ de tels joueurs est une grande perte pour l'équipe nationale.

Jorge Jesus a répondu à une question sur Cristiano Ronaldo lors de la conférence de presse organisée avant le match contre l'équipe nationale du Pays de Galles dans le cadre de la Ligue des nations.

Cristiano Ronaldo a mis fin à sa carrière en équipe nationale du Portugal. Mais lorsqu'il s'agit de sa place dans l'histoire de l'équipe nationale et de sa contribution au football, il est certain que le nom de cet attaquant légendaire sera évoqué pendant de nombreuses années. L'entraîneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus, a également souligné une fois de plus le statut spécial de Ronaldo, qualifiant son départ de réalité naturelle mais importante pour le football.

Jorge Jesus après la défaite humiliante : « Comment Ronaldo aurait-il pu nous aider ? »

À lire aussi · 15 novembre Jorge Jesus après la défaite humiliante : « Comment Ronaldo aurait-il pu nous aider ? »

« L'équipe nationale du Pays de Galles rencontre des difficultés pour se qualifier pour les grands tournois après avoir perdu des joueurs comme Gareth Bale. Ronaldo, lui, a quitté l'équipe nationale du Portugal », a déclaré le journaliste.

« Toujours le même sujet », a dit Jesus en souriant.

Il a ensuite reconnu la place particulière de Cristiano dans le football portugais.

« Cristiano est une légende du football portugais et de l'équipe nationale. Nous ne pourrons jamais l'oublier », a souligné l'entraîneur.

Ronaldo avait invité Jesus à Al-Nassr

Les relations de Jorge Jesus avec Cristiano Ronaldo ne se limitent pas au sujet de l'équipe nationale. L'entraîneur a également rappelé qu'il avait travaillé avec le joueur vedette pendant un an.

Il a raconté que lorsque Ronaldo a invité Jesus à rejoindre le club d'Arabie saouditeAl-Nassr, l'entraîneur lui a promis de l'aider à devenir champion.

« J'ai travaillé avec lui pendant un an. Quand il m'a invité à Al-Nassr, je lui ai dit que je l'aiderais à devenir champion. Et je ne me suis pas trompé », a déclaré Jesus.

Ces propos témoignent du respect de l'entraîneur pour Ronaldo, ainsi que de la relation de confiance qui les unit.

Le départ de Ronaldo : une nouvelle ère pour le football portugais

Jesus a qualifié le départ de Cristiano de l'équipe nationale de réalité que tout le monde prévoyait et était prêt à accepter.

« C'est une réalité que nous connaissons tous et à laquelle nous étions préparés », a-t-il déclaré.

En effet, la carrière de Ronaldo en équipe nationale n'est pas seulement une étape dans le parcours d'un joueur. Il a défini toute une époque dans l'histoire du football portugais. Désormais, l'équipe doit aller de l'avant avec de nouveaux leaders, et les fans doivent vivre en se souvenant de l'héritage de leur héros.

Même si Ronaldo ne foule plus les terrains, son nom, ses records et ce qu'il a fait pour le football portugais resteront longtemps au centre des discussions. Les mots de Jorge Jesus en sont la preuve éclatante.