Les matchs amicaux internationaux entre équipes nationales se poursuivent à l'occasion de la trêve internationale de la FIFA. Plusieurs résultats intéressants ont été enregistrés : le Paraguay a battu le Japon, tandis que la Russie a vaincu le Venezuela à domicile avec deux buts d'écart. La Jordanie a pris le dessus sur l'Australie, et la Corée du Sud s'est imposée par la plus petite des marges sur le terrain du Qatar.

Le Paraguay punit le Japon avec deux buts

L'une des rencontres marquantes de la journée a opposé le Japon au Paraguay. Dans ce match, les Sud-Américains se sont imposés sur le score de 2-1.

Les Paraguayens ont entamé la rencontre très activement. Avant même la fin de la deuxième minute, Cáceres a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage à son équipe. À la 40e minute de la première mi-temps, Gómez a marqué un second but pour consolider l'avance.

L'équipe nationale du Japon a tout tenté pour éviter la défaite. À la 85e minute, Fukuda a réduit l'écart. Cependant, les hôtes n'ont pas réussi à marquer un autre but dans le temps restant.

Japon — Paraguay — 1:2

Buts: Fukuda (85) — Cáceres (2), Gómez (40).

La Russie n'a laissé aucune chance au Venezuela

L'équipe nationale de Russie a accueilli le Venezuela à Krasnodar. La rencontre s'est terminée par une victoire 2-0 des hôtes.

En première mi-temps, les équipes n'ont pas réussi à percer la défense adverse. Mais après la pause, la Russie a intensifié son activité offensive.

À la 59e minute, Aleksey Miranchuk a ouvert le score. Seize minutes plus tard, il a de nouveau trouvé le chemin des filets, signant un doublé. Ainsi, la Russie a remporté une victoire convaincante à domicile.

Russie — Venezuela — 2:0

Buts: Aleksey Miranchuk (59, 75).

Le onze de départ de la Russie : Safonov, Vakhaniya, Danilov, Malyokhin, Langovich, Batrakov, Mironov, Miranchuk, Dmitriy Glebov, Konstantin Glebov et Komlichenko.

La Jordanie bat l'Australie

Un autre résultat notable a été enregistré lors du match entre la Jordanie et l'Australie. Les Jordaniens ont battu leur adversaire 2-0.

À la 34e minute, Mousa Al-Tamari a ouvert le score. L'Australie a tenté de changer le cours du match, mais n'a pas réussi à percer la défense jordanienne.

Dans le temps additionnel, à la 90+3e minute, Olwan a inscrit le deuxième but, scellant la victoire de la Jordanie.

Jordanie — Australie — 2:0

Buts: Al-Tamari (34), Olwan (90+3).

La Corée du Sud s'impose au Qatar

Lors du match Qatar — Corée du Sud disputé à Doha, les visiteurs se sont imposés sur la plus petite des marges.

L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 43e minute de la première mi-temps. Se-hun a marqué pour offrir la victoire à la Corée du Sud.

Bien que le Qatar ait tenté d'égaliser en seconde période, la Corée du Sud a conservé son avantage.

Qatar — Corée du Sud — 0:1

But: Se-hun (43).

Résultats de la trêve internationale

Match Score Japon — Paraguay 1:2 Russie — Venezuela 2:0 Jordanie — Australie 2:0 Qatar — Corée du Sud 0:1

Ainsi, les matchs amicaux ont été marqués par plusieurs résultats intéressants. La défaite du Japon face au Paraguay et la victoire de la Jordanie sur l'Australie ont été les événements marquants. La Russie, grâce au doublé de Miranchuk, a dominé le Venezuela.