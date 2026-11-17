Une tragédie qui a secoué le monde du sport s'est produite à Makhatchkala, capitale du Daghestan, en Russie. Le médaillé de bronze du championnat de Russie de sambo, âgé de 31 ans, Vatsilov Davudov est décédé à la suite d'une attaque armée perpétrée par des inconnus. Selon les chaînes Telegram « Izvestia » et « 112 », l'athlète a reçu une blessure par balle mortelle à la tête.

Comment le meurtre a-t-il eu lieu ?

La tragédie s'est déroulée près de la salle de banquet « Marrakech » à Makhatchkala. Alors que Vatsilov Davudov sortait du bâtiment après avoir assisté à un événement, des inconnus ont ouvert le feu sur lui.

Les actions des assaillants : Selon les premières informations, les tirs ont été effectués depuis une voiture noire de marque Toyota Camry L'une des balles a atteint l'athlète à la tête.

Tentative de transfert à l'hôpital : Après l'attaque, les criminels ont pris la fuite. Des témoins ont tenté d'emmener d'urgence l'athlète blessé vers un établissement médical dans leur propre véhicule, mais il a succombé à ses blessures en chemin.

La police a lancé le plan spécial « Perekhvat » dans la ville pour appréhender les suspects. Le Comité d'enquête de Russie a ouvert une procédure pénale en vertu de l'article 105, partie 1 du Code pénal (« Meurtre »). Selon les médias, un conflit verbal aurait pu éclater entre l'athlète et des habitants locaux avant l'attaque. Aucune information officielle n'a encore été communiquée sur l'arrestation des suspects.

Détails de l'incident Informations Victime Vatsilov Davudov (31 ans, samboïste et judoka) Lieu de l'incident Ville de Makhatchkala, près de la salle de banquet « Marrakech » Type de blessure Blessure par balle à la tête Mesure juridique Ouverture d'une enquête pour « Meurtre » (article 105 du Code pénal)

Quel genre d'athlète était Vatsilov Davudov ?

Le défunt Vatsilov Davudov était l'un des lutteurs renommés ayant obtenu des résultats significatifs dans le monde du sport. Il est né le 29 mars 1995 dans le village de Gindob, dans le district de Tlyarata, au Daghestan. En 2009, il a déménagé à Makhatchkala et a commencé à pratiquer sérieusement le judo et le sambo à l'initiative de son frère Najibula. Il a été entraîné par l'entraîneur émérite de Russie, Shamil Aliyev.

Les résultats les plus marquants de la carrière de l'athlète :

2015 : Médaille de bronze au championnat de Russie de judo des moins de 23 ans.

Coupe d'Europe : Vainqueur de la prestigieuse compétition organisée à Orenbourg, où il a battu Rustam Amirmetov en finale.

Réalisations régionales et nationales : Champion de sambo du district fédéral du Caucase du Nord en 2020 et champion du Daghestan de judo en poids lourds en 2022.

Championnat de Russie : En 2023, lors du championnat de Russie de sambo à Perm, il a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des plus de 98 kg. Il a également représenté la Russie sur la scène internationale.

Derniers résultats : Médaille de bronze à la Coupe de Russie à Tioumen en 2024, et troisième place au tournoi panrusse à la mémoire de Magomed Parchiev à Nazran en mai 2025.

Selon vous, quelles mesures strictes les forces de l'ordre devraient-elles prendre pour éviter que des athlètes célèbres ne perdent la vie de manière aussi tragique ? Laissez votre avis dans les commentaires !