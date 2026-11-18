Un spectacle naturel unique a été offert dans le ciel d'Istanbul. Au-dessus de la Nouvelle Mosquée, dans le quartier historique d'Eminönü, des centaines d'oiseaux ont bougé simultanément, comme s'ils s'étaient concertés. Ils ont formé diverses figures dans le ciel, se sont rassemblés en un groupe, puis se sont séparés en deux avant de se réunir à nouveau. Les vidéos capturant cette scène sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Le mouvement synchrone des oiseaux capturé par caméra

L'événement a été couvert par les médias turcs le 17 novembre 2026. En soirée, la nuée d'oiseaux volant au-dessus des dômes de la Nouvelle Mosquée à Eminönü a attiré l'attention des spectateurs.

Les oiseaux se déplaçaient parfois en un seul bloc, parfois en deux groupes distincts. Peu après, ils se rejoignaient en un point, créant des formes ondulées et sinueuses dans le ciel. Le plus fascinant est qu'ils ne sont jamais entrés en collision malgré ces mouvements complexes.

Selon les médias locaux, la scène a été filmée par la créatrice de contenu Şeyma Kurt. Les vidéos ont fait découvrir à un large public ce phénomène naturel unique au-dessus de la mosquée historique d'Istanbul.

De quel phénomène naturel s'agit-il ?

Le mouvement coordonné de grands groupes d'oiseaux dans le ciel est appelé scientifiquement murmuration (murmuration). Ce phénomène est particulièrement observé chez les étourneaux.

Lors d'une murmuration, chaque oiseau observe les mouvements de ses voisins immédiats et s'y adapte. En conséquence, toute la nuée commence à se déplacer comme un organisme unique. Les oiseaux peuvent changer de direction, se diviser et se regrouper en un instant.

Pourquoi les oiseaux font-ils cette « danse » ?

Les scientifiques expliquent la murmuration comme l'une des stratégies de défense et de déplacement collectif des oiseaux. Le mouvement continu au sein d'une grande nuée rend difficile pour les prédateurs de cibler une proie spécifique.

De plus, ces nuées apparaissent souvent lorsque les oiseaux se rassemblent pour passer la nuit. Ces vols du soir servent également à se regrouper dans un endroit sûr.

Le spectacle d'Istanbul a une fois de plus démontré à quel point la nature peut créer des mouvements complexes et harmonieux. Le battement simultané de milliers d'ailes au-dessus des dômes de la mosquée historique est devenu un spectacle inoubliable pour les habitants et les touristes.