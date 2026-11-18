La Coupe des Nations d'échecs 2026, organisée aux Émirats arabes unis, s'est terminée avec deux médailles pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Lors de cette compétition prestigieuse réunissant les meilleurs joueurs du continent, nos représentantes de l'équipe féminine se sont distinguées par leurs résultats individuels. Gulruhbegim Tohirjonova a remporté la médaille d'argent et Nilufarxon Imomqo‘ziyeva la médaille de bronze.

Deux de nos joueurs d'échecs montent sur le podium asiatique

Lors de la Coupe des Nations d'Asie, organisée à Abou Dabi, les joueurs d'échecs ouzbeks ont affronté les meilleurs représentants du continent. À l'issue de la compétition, les membres de notre équipe nationale ont décroché deux places sur le podium grâce à leurs performances individuelles par échiquier.

Gulruhbegim Tohirjonova — médaille d'argent pour son résultat au deuxième échiquier ;

Nilufarxon Imomqo‘ziyeva — médaille de bronze pour sa participation au cinquième échiquier.

Ce résultat démontre une fois de plus le talent et la compétitivité des joueurs d'échecs ouzbeks sur la scène internationale.

Pas de podium dans les épreuves par équipes

Bien que nos représentantes de l'équipe féminine aient remporté deux médailles individuelles lors de la Coupe des Nations d'Asie d'échecs, les équipes masculine et féminine d'Ouzbékistan n'ont pas réussi à monter sur le podium au classement par équipes.

Néanmoins, les performances individuelles de Gulruhbegim Tohirjonova et de Nilufarxon Imomqo‘ziyeva ont été l'un des points forts de la compétition pour l'Ouzbékistan.

À Abou Dabi, la compétition a prouvé une fois de plus qu'aux échecs, outre le résultat collectif, la maîtrise individuelle sur chaque échiquier revêt une importance particulière. La présence de deux joueurs d'échecs ouzbeks sur le podium continental est une grande satisfaction pour notre équipe nationale.