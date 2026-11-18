L'artiste italien Eduardo Castaldo a reflété à travers l'art les conséquences de la guerre dans la bande de Gaza, en particulier les souffrances endurées par les mères et les enfants. Son œuvre, qui révèle la réalité en Palestine sous une image sacrée représentant la Vierge Marie et Jésus, est devenue virale sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a rapporté Al Jazeera.

L'œuvre intitulée « Holy Mothers of Gaza » (Mères saintes de Gaza) a été exposée dans la chapelle historique Pappacoda à Naples. Au départ, on y voit l'image de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Cependant, lorsque l'artiste déchire une partie de l'image, une véritable photographie prise à Gaza apparaît en dessous. Elle montre une mère palestinienne serrant son enfant dans ses bras au milieu des décombres.

Cette photographie a été prise par le photojournaliste palestinien Omar Al-Qatta. En combinant les deux images, l'artiste met l'accent sur l'amour maternel, le désir de protéger son enfant et le destin tragique des mères en temps de guerre.

Eduardo Castaldo a travaillé comme photojournaliste au Moyen-Orient pendant près de huit ans. Par la suite, il s'est tourné vers la combinaison de photographies documentaires avec le street art et les installations artistiques.

Selon l'artiste, le déchirement de l'image sacrée est un geste symbolique qui exprime la tristesse et appelle les gens à la compassion. À travers ce projet, l'auteur exhorte à ne pas oublier la situation difficile des femmes et des enfants à Gaza.