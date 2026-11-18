À ce moment-là, un objet lancé depuis la foule a touché son visage, sous l'œil droit. Les vidéos montrent le pontife se tenant le visage, ressentant la douleur. Selon les premiers rapports, l'objet était un chapelet.

L'incident a eu lieu le 16 novembre 2026 à la base aérienne de Las Palmas, à Lima, capitale du Pérou. À la veille de conclure sa visite de six jours, Léon XIV passait devant la foule en papamobile avant la prière d'adieu, une grande messe publique.

Un incident inattendu impliquant le pape Léon XIV au Pérou a attiré l'attention des médias internationaux. Avant une cérémonie rassemblant près de 1,5 million de personnes, un chapelet lancé depuis la foule a heurté le pontife près de l'œil droit. Il ne s'agissait toutefois pas d'une attaque, mais d'un geste maladroit d'un pèlerin souhaitant attirer son attention et recevoir une bénédiction.

Malgré cela, Léon XIV n'a pas interrompu son déplacement. Il a continué à saluer les gens et a participé à la cérémonie prévue. Il a été confirmé que l'incident n'a pas causé de blessure grave.

Pourquoi un chapelet a-t-il été lancé sur le pape ?

Lors de grands événements religieux, les pèlerins tentent de transmettre au pape des chapelets, des drapeaux, des peluches ou d'autres objets dans l'espoir qu'il les bénisse. Parfois, ils lancent ces objets vers la papamobile.

Cette fois encore, le but de la personne ayant lancé le chapelet était d'offrir un cadeau au pape et de recevoir sa bénédiction. Cependant, de tels gestes peuvent être dangereux : l'objet lancé risque de blesser le pontife ou les personnes qui l'accompagnent.

Léon XIV a pardonné à la personne qui a lancé le chapelet

Lors d'une conversation avec des journalistes à bord de l'avion pour son retour à Rome, le pape a réagi avec humour à l'événement. Lorsqu'un journaliste péruvien s'est excusé pour l'incident, Léon XIV a déclaré qu'il avait pardonné à cette personne.

Le pontife a interprété le geste comme une marque de foi profonde et un désir d'offrir un cadeau. Il a même rappelé l'événement avec humour, soulignant que si le chapelet est censé rester dans le cœur, cette fois-ci, il a également laissé une trace près de son œil.

La fin de la visite au Pérou

Au cours de son voyage de six jours au Pérou, Léon XIV a visité plusieurs régions du pays. La prière d'adieu à Lima était l'un des événements marquants de la fin de son périple de 12 jours en Amérique du Sud.

L'incident du chapelet a remis sur le devant de la scène la question de la sécurité lors des événements publics. Un geste de foi sincère peut, par imprudence, entraîner des conséquences inattendues.