Un citoyen turkmène poignardé à mort lors d'un mariage à Istanbul

Qilich Boriyev, âgé de 33 ans, a été tué lors d'une altercation entre deux groupes dans une salle de mariage à Istanbul, en Turquie. Il a été poignardé au cou. Le suspect a été arrêté après l'incident et placé en détention par décision de justice, selon l'agence de presse DHA.

L'incident s'est produit le 1er novembre vers 23h30 dans une salle de mariage située rue Nebioğlu, dans le quartier de Kemalpaşa, district de Küçükçekmece à Istanbul. Une dispute dont la cause reste inconnue a éclaté entre deux groupes pendant la cérémonie.

La bagarre, qui a duré environ une heure, a dégénéré en une attaque au couteau. Qilich Boriyev a été grièvement blessé au cou. La police et les secours sont arrivés sur place pour lui prodiguer les premiers soins. Transporté à l'hôpital, il n'a pas pu être sauvé par les médecins.

Bien que les premiers rapports aient indiqué que la victime était un citoyen ouzbek, l'agence DHA a précisé plus tard qu'il s'agissait d'un ressortissant turkmène de 33 ans.

Selon les informations, les participants à la bagarre avaient consommé de l'alcool. La police a arrêté le suspect, identifié comme R.T., lors d'une opération menée dans le district d'Avcılar à Istanbul. Le couteau utilisé lors de l'agression a été saisi.

Après son interrogatoire par la police, le suspect a été déféré devant le tribunal et placé en détention provisoire.

Le corps du défunt a été remis à sa famille après l'autopsie. Selon DHA, il est prévu que sa dépouille soit rapatriée au Turkménistan.