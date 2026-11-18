Cela fait près de 20 ans que le destin les a séparés. Mais après tout ce temps, Emina Sari, 93 ans, et Mehmet Sari, 92 ans, ont pris une décision : ils ont choisi de lier à nouveau leurs vies par les liens du mariage. Cette cérémonie, qui a eu lieu en Turquie, a rappelé non seulement l'âge du couple, mais aussi le fait qu'il est possible d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, peu importe le nombre d'années écoulées.

Ils se sont choisis à nouveau après 20 ans

Emina et Mehmet Sari, résidant dans le district d'Ünye, dans la province d'Ordu en Turquie, avaient divorcé officiellement il y a environ 20 ans. Parents de cinq enfants, ils ont décidé, après toutes ces années, de reformer une famille.

Ils ont contacté la municipalité d'Ünye pour exprimer leur souhait de se remarier. Par la suite, les autorités locales ont entamé les préparatifs nécessaires pour officialiser leur union.

La cérémonie de mariage a été célébrée par le maire

Le 16 novembre 2026, Emina, 93 ans, et Mehmet Sari, 92 ans, se sont mariés une nouvelle fois lors d'une cérémonie organisée dans la cour de la salle des mariages de la municipalité d'Ünye.

Leur mariage a été officiellement enregistré par le maire du district d'Ünye, Hüseyin Tavlı. Le gouverneur du district, Kemal Yıldız, et la cheffe du quartier de Çatak, Havva Çetinkaya, ont assisté à la cérémonie en tant que témoins.

La cérémonie s'est déroulée en présence des proches du couple et des invités. Après le mariage, ils ont pris des photos souvenirs ensemble.

Il n'est jamais trop tard pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie

L'histoire de ce couple, qui a décidé de se marier à 93 et 92 ans, a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux.

Aucun détail n'a été fourni sur les raisons de leur divorce initial ou sur ce qui les a poussés à se rapprocher après tant d'années. Cependant, le fait qu'ils aient choisi de reformer une famille après 20 ans de séparation reste l'aspect le plus marquant de cette histoire.

Parfois, la vie conduit les gens sur des chemins différents. Mais cela ne signifie pas que toutes les portes sont fermées. La décision de ce couple âgé en Turquie montre que ni l'âge ni les années passées ne sont un obstacle à un nouveau départ.