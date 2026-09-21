Des milliers d'oiseaux envahissent le ciel en Grèce : un spectacle unique au-dessus du pont (vidéo)

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Des milliers d'oiseaux envahissent le ciel en Grèce : un spectacle unique au-dessus du pont (vidéo)

Au-dessus du pont Rio-Antirrio en Grèce, des milliers d'oiseaux se sont rassemblés, créant un spectacle unique qui a émerveillé les spectateurs. En volant extrêmement près les uns des autres, ils semblaient ne former qu'un seul être vivant glissant au-dessus de l'eau.

En un immense groupe, les oiseaux ont changé de direction simultanément, volant de manière parfaitement coordonnée dans le ciel.

L'aspect le plus fascinant est que, dans une nuée aussi dense, les oiseaux parviennent à se déplacer sans jamais entrer en collision.

Selon les observations, les oiseaux peuvent atteindre une vitesse d'environ 40 kilomètres par heure au sein du groupe. Leur changement de direction synchronisé donne l'impression, vu de loin, qu'un seul organisme se déplace.

Ce spectacle survenu au-dessus du pont Rio-Antirrio a une fois de plus démontré l'un des phénomènes les plus étonnants de la nature.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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