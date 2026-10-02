Attentat déjoué à La Mecque : un kamikaze arrêté près de la Kaaba (vidéo)

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Attentat déjoué à La Mecque : un kamikaze arrêté près de la Kaaba (vidéo)

Une tragédie sans précédent et un crime sanglant ont été évités dans la ville de La Mecque, le lieu le plus sacré du monde islamique ! Grâce à l'action rapide et héroïque des forces de sécurité, un terrible attentat planifié par un kamikaze a été déjoué dans l'enceinte de la Masjid al-Haram, près de la sainte Kaaba. L'individu, armé d'explosifs, a été arrêté à l'entrée sud, bondée de pèlerins, avant de pouvoir agir. Comment les forces de sécurité ont-elles mené l'opération et où en est l'enquête ?

Opération rapide aux abords de la Kaaba

Arabie saoudite Grâce à la vigilance des forces de l'ordre, la vie de milliers de pèlerins a été sauvée :

  • Lieu de l'incident : Le kamikaze a été identifié près de la célèbre Porte du Roi Abdulaziz située dans la partie sud de la Masjid al-Haram ;

  • Objectif et plan : Le suspect prévoyait de se faire exploser près de la sainte Kaaba pour causer des pertes massives ;

  • Arrestation rapide : Les forces de sécurité ont repéré le suspect à temps et l'ont neutralisé immédiatement, empêchant l'explosion ;

  • Enquête officielle : Actuellement, de l'Arabie saoudite les services spéciaux compétents mènent une enquête approfondie sur l'incident.

Mesures de sécurité dans le lieu saint

« Un projet d'attentat par un kamikaze près de la Kaaba à La Mecque a été déjoué. Le kamikaze a été arrêté par les forces de sécurité près de l'entrée sud de la Masjid al-Haram, la porte du Roi Abdulaziz. Les autorités compétentes mènent les enquêtes nécessaires sur la situation. »

Cette opération réussie a démontré une fois de plus le haut niveau de préparation des services de sécurité saoudiens dans la protection des lieux saints.

Détails de l'incident et situation officielle

Indicateur / Facteur

Faits établis

Lieu de l'incident

La Mecque, Masjid al-Haram (près de la sainte Kaaba)

Point précis

Entrée sud — Porte du Roi Abdulaziz

Type de crime

Attentat planifié par un kamikaze

Résultat

Attentat déjoué, suspect arrêté

Étape actuelle

Enquête en cours par les autorités compétentes

Selon vous, quelles forces se cachent derrière ceux qui planifient de tels attentats odieux dans des lieux sacrés pour des millions de personnes ? Comment évaluez-vous l'action rapide des forces de sécurité ?

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Masjid al-HaramKaabaArabie saouditeKamikazeTerrorisme
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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