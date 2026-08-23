Des récompenses financières pour les élèves assidus à l'école

À Détroit, aux États-Unis, un programme financier visant à encourager l'assiduité scolaire des élèves sera prolongé et étendu.

Selon le programme « Perfect Attendance Pays », les lycéens qui assistent à tous leurs cours pendant cinq jours consécutifs reçoivent une carte Visa électronique de 100 dollars. Un élève ayant rempli toutes les conditions sur les 10 périodes hivernales peut obtenir jusqu'à 1 000 dollars de récompense au total.

Le programme a donné des résultats significatifs l'année scolaire précédente. Entre janvier et mars 2026, près de 12 800 lycéens des écoles publiques de Détroit ont reçu au moins une fois la récompense de 100 dollars, soit environ 84 % des lycéens. Durant cette période, le taux d'absentéisme chronique est passé de 64 % à 54 %.

À partir de l'année scolaire 2026-2027, le programme sera étendu aux élèves de la 6e à la 8e année (collège). Ils pourront recevoir une récompense de 50 dollars pour avoir assisté à tous leurs cours pendant cinq jours consécutifs.

Le programme est principalement mis en œuvre de janvier à mars, car l'assiduité scolaire diminue généralement durant cette période en raison du climat hivernal et des maladies saisonnières.

Les conditions sont strictes : l'élève doit assister à tous les cours durant la période de cinq jours. L'absence à un seul cours entraîne la perte de la récompense.