Fait insolite : deux chèvres montées dans un bus ont stupéfié les passagers

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Fait insolite : deux chèvres montées dans un bus ont stupéfié les passagers

À Portland, aux États-Unis, deux chèvres sont montées inopinément dans un bus urbain. La scène insolite a été filmée par les caméras à bord du véhicule.

Le « voyage » des chèvres n’a pas duré longtemps

Les deux chèvres sont entrées tranquillement dans le bus et se sont retrouvées parmi les passagers. Cependant, leur trajet dans les transports en commun n’a pas duré longtemps.

Les passagers ont rapidement fait sortir les chèvres du bus.

Des passagères inattendues

La scène, inattendue et amusante, a surpris les passagers du bus. On ignore toutefois comment les chèvres ont réussi à y entrer.

À votre avis, où les chèvres comptaient-elles aller en bus ?

PortlandÉtats-Unis
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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