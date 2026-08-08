Les propos d’un passager provoquent l’évacuation de tout un avion

Aux États-Unis, une situation d’urgence s’est produite à bord d’un avion de ligne à la suite d’une seule phrase prononcée par un passager. Tous les passagers à bord ont ensuite été évacués par mesure de précaution. C’est ce qu’a rapporté CBS News Detroit .

Selon les informations disponibles, le 6 août, le vol 1958 de la compagnie Frontier Airlines , qui devait relier Houston à Detroit, s’apprêtait à décoller de l’aéroport international George-Bush lorsqu’un passager a proféré une menace verbale à la bombe.

Conformément aux règles de sécurité, tous les passagers de l’avion ont immédiatement été débarqués. Après l’incident, les forces de l’ordre locales et fédérales ont procédé à une inspection complète de l’appareil.

La compagnie aérienne a indiqué qu’aucun objet suspect présentant un danger n’avait été découvert lors des vérifications. Les passagers ont ensuite été transférés sur un autre vol.

Les autorités ont confirmé qu’une personne avait été interpellée dans le cadre de l’incident. L’enquête se poursuit actuellement.