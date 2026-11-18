L'équipe nationale de Norvège a comblé un déficit de deux buts pour s'imposer 3-2 face au Danemark. Le but décisif a été inscrit dans les arrêts de jeu. Erling Haaland a qualifié 2026 comme l'une des périodes les plus marquantes de sa carrière après cette victoire pleine de caractère.

« Quel plaisir d'être Norvégien ! »

Lors de ce match de Ligue des nations, les Norvégiens étaient menés 0-2. Cependant, l'équipe n'a pas abdiqué : elle a égalisé avant d'arracher la victoire dans les dernières minutes.

Après la rencontre, Haaland n'a pas caché ses émotions.

« C'est l'une des meilleures années de football que j'ai connues. Quel plaisir d'être Norvégien ! Avant le match, Ståle Solbakken a dit : “Finissons cette incroyable année de football sur une bonne note”. En seconde période, nous avons totalement dominé », a déclaré l'attaquant.

Un retard de deux buts n'a pas suffi à stopper les Norvégiens

Le Danemark a pris un avantage confortable dès les premières minutes. Mais en seconde période, la Norvège a pris l'initiative, marquant des buts successifs pour sceller la victoire en fin de match.

Ce résultat a démontré non seulement le potentiel offensif de l'équipe, mais aussi sa capacité à croire en ses forces dans les situations difficiles.

La Norvège en quarts de finale !

La victoire sur le Danemark a permis à la Norvège de terminer deuxième de son groupe et de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

Pour Haaland, cette année restera gravée par les succès en sélection. Ses propos montrent que les Norvégiens sont satisfaits des résultats obtenus et souhaitent maintenir cet état d'esprit pour la suite.