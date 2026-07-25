Pourquoi Marc Cucurella ne se coupe-t-il jamais les cheveux ? La raison en a fait pleurer plus d'un

Le défenseur de l'équipe nationale d'Espagne Marc Cucurella se distingue sur le terrain par ses longs cheveux bouclés. Il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un simple choix esthétique, mais d'une raison touchante liée à sa famille.

Le fils aîné du footballeur, Mateo, a reçu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. L'enfant présente un retard de langage et ne peut pas communiquer comme les adultes. Cependant, Mateo reconnaît son père sur le terrain précisément grâce à ses longs cheveux. C'est pourquoi Cucurella refuse de se couper les cheveux depuis des années.

La famille du footballeur n'a pas surmonté cette épreuve facilement. Pour obtenir le diagnostic et trouver une école ainsi que des spécialistes adaptés, ils ont traversé de nombreuses difficultés. Tout au long de sa carrière, Marc a toujours suivi un principe.

« Je trouve d'abord une école convenable pour mon fils, et ensuite je pense au club », a déclaré Cucurella.

Selon lui, les trophées dans le football finiront par être oubliés un jour, mais le bonheur et la vie de son enfant priment sur n'importe quel titre de champion.

Marc et sa femme Claudia ne cachent pas le diagnostic de leur fils. Ils espèrent ainsi apporter un soutien moral aux autres familles qui élèvent des enfants autistes. Pour le footballeur, la plus grande victoire n'est pas un championnat, mais l'affection et la confiance de ses enfants.