Le Japon choisit la fusée H3 d'ispace à la place de Falcon 9

La société spatiale japonaise ispace a annoncé qu'elle abandonnait les technologies américaines pour ses futures missions lunaires au profit de la fusée nationale H3. Selon ixbt.com, le programme Mission 3, prévu pour 2028, transportera un nouveau module d'atterrissage nommé Ultra dans l'espace, marquant ainsi la toute première utilisation historique d'un lanceur H3 par une startup privée japonaise. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Cette décision constitue une étape importante pour ispace, car ses deux précédents atterrisseurs lunaires avaient été lancés à l'aide de fusées Falcon 9 appartenant à la société américaine SpaceX. Désormais, l'accord entre ispace et Mitsubishi Heavy Industries (MHI), le fabricant de la fusée H3, dépasse le cadre d'un simple contrat commercial pour viser la création du tout premier système de transport lunaire privé au Japon.

Fluctuations des devises et fiabilité de la fusée

Le choix du lanceur H3 a pris en compte non seulement le soutien à l'infrastructure spatiale nationale, mais aussi ses caractéristiques techniques, ses conditions de vol et sa compatibilité avec le nouveau module. Bien que le montant du contrat n'ait pas été divulgué, Takeshi Hakamada, le dirigeant d'ispace, a souligné que la faiblesse du yen japonais avait considérablement renchéri les services de Falcon 9 — facturés en dollars américains — pour les clients japonais.

Parallèlement, les problèmes passés de la fusée H3 n'ont pas été ignorés. Sur les 8 vols effectués jusqu'à présent, 2 s'étaient soldés par des échecs. Cependant, le lanceur ayant renoué avec les succès, la direction de l'entreprise a jugé ce risque acceptable. Il convient de noter que la collaboration avec SpaceX n'a pas été totalement interrompue.

Grands projets futurs et coopération avec l'Europe

ispace prévoit de réaliser plusieurs autres projets d'envergure à l'avenir. Selon l'entreprise, le nouveau système de transport de fret Mobile Cargo System sera envoyé sur la Lune à bord de Starship au plus tôt en 2030. Cela élargira encore les capacités logistiques de l'entreprise.

De plus, la filiale européenne de l'entreprise a décroché un contrat majeur de 65 millions d'euros auprès de l'Agence spatiale européenne (ESA). Ces fonds serviront à achever le développement du rover MAGPIE, conçu pour explorer le pôle Sud de la Lune à la recherche de glace d'eau et pour étudier le sol. Cet appareil sera envoyé sur la Lune dans le cadre de la Mission 4 en 2029.