Un banc rare de grands requins pèlerins observé au large de l'Irlande

Les côtes irlandaises deviennent chaque année un site incontournable pour l'un des plus grands poissons du monde — le requin pèlerin Ces créatures marines massives mais totalement inoffensives pour l'homme émerveillent les touristes et les amoureux de la nature en nageant tout près du rivage. C'est pourquoi l'Irlande est considérée comme l'un des endroits les plus célèbres pour observer les requins pèlerins dans leur habitat naturel.

Chaque année, d'avril à début juillet, ainsi qu'en août et septembre, des centaines de requins pèlerins affluent vers les côtes de l'ouest et du sud-ouest de l'Irlande pour se nourrir de plancton et de copépodes. La baie de Donegaljusqu'à le comté de CorkLa région est reconnue comme l'un des meilleurs endroits au monde pour les observer.

Selon les experts du Groupe de recherche sur les requins pèlerins d'Irlande (ISBG), ces requins vivent dans des zones s'étendant de l'Écosse à la Nouvelle-Zélande. Cependant, c'est en Irlande qu'ils s'approchent le plus près des côtes. Pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres de long, le requin pèlerin est la deuxième plus grande espèce de poisson au monde ; il se nourrit exclusivement de plancton et ne présente aucun danger pour l'homme.

Cette espèce a failli disparaître en raison d'une pêche intensive menée dans les années 1950 et 1960. Cependant, après la capture du dernier requin pèlerin en Irlande en 1984, leur population a lentement commencé à se rétablir. Néanmoins, à l'échelle internationale, cette espèce reste classée parmi les créatures menacées d'extinction.

Depuis 2022, les requins pèlerins bénéficient d'une protection spéciale en vertu de la législation irlandaise. Des règles strictes ont été introduites pour les bateaux touristiques, exigeant de maintenir une distance de sécurité et de ne pas perturber les requins pendant qu'ils se nourrissent ou se reproduisent.

Selonles experts, observer de près les requins pèlerins au cœur de l'océan n'est pas seulement un miracle naturel rare, mais aussi l'un des souvenirs inoubliables qui restera gravé dans l'esprit de chaque visiteur en Irlande.