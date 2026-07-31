Des scientifiques proposent d'éteindre le feu avec de l'azote liquide au lieu d'eau

Des scientifiques américains ont présenté une méthode totalement originale et inattendue pour lutter contre les feux de forêt. Selon Ixbt.com, les chercheurs testent un système robotisé spécial fonctionnant sans eau ni produits chimiques nocifs. Cette approche innovante devrait constituer une étape importante dans la prévention de futures catastrophes naturelles à grande échelle. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette idée est née par hasard et son histoire remonte à des expériences de laboratoire menées en 2008. Le professeur Yannis Levendis de l'Université Northeastern et ses collègues ont alors versé de l'azote liquide sur un résidu de caoutchouc en combustion. Le fait que le feu se soit éteint presque instantanément a surpris les scientifiques et a jeté les bases d'années de recherche scientifique.

Le principe de fonctionnement de la technologie révolutionnaire

Le mécanisme d'action de la nouvelle technologie diffère radicalement des méthodes traditionnelles de sécurité incendie. Dès que l'azote liquide pénètre dans le foyer, il s'évapore très rapidement, multipliant son volume par dix environ. Il expulse ainsi l'oxygène nécessaire au feu et refroidit instantanément les flammes à des températures négatives.

Les experts expliquent qu'une fois la substance complètement évaporée, seul de l'azote gazeux ordinaire, totalement inoffensif pour l'environnement, subsiste. Cela garantit l'absence d'impact négatif sur la nature et l'écologie. Contrairement aux agents extincteurs chimiques traditionnels, cette méthode est entièrement propre.

Le robot spécial et ses capacités

Pour des essais pratiques, les chercheurs ont créé un robot compact doté d'un châssis à chenilles. Cette machine intelligente est équipée de réservoirs cryogéniques et d'un système d'alimentation en azote liquide, fonctionnant à la fois en mode automatisé et télécommandé.

Le projet a été réalisé en collaboration avec des étudiants de la faculté d'ingénierie et avec le soutien financier de la Fondation Gordon et Betty Moore. À ce stade, le robot spécial créé n'est pas conçu pour lutter contre les grands incendies. Sa mission principale est de détecter et d'éliminer à temps les petits foyers dans des zones difficiles d'accès et dangereuses pour les secouristes.

Actuellement, le système est testé sur un polygone spécial simulant les conditions des feux de forêt caractéristiques de l'ouest des États-Unis. À l'avenir, les scientifiques envisagent d'élargir la technologie pour créer de grands camions équipés de réservoirs cryogéniques et des équipements de sécurité incendie spécialisés.