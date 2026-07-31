Snapchat ne récompense plus les vidéos créées par IA

Le célèbre réseau social Snapchat a mis fin à la pratique consistant à récompenser les vidéos entièrement générées par intelligence artificielle dans sa section Spotlight. La plateforme a annoncé une modification majeure de ses systèmes de recommandation afin de donner la priorité à la créativité humaine authentique, une étape cruciale pour préserver le contenu d'auteur réel dans l'espace numérique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, l'entreprise a souligné sur son blog officiel que la section Spotlight doit rester un espace où les personnes découvrent leur propre approche créative unique, leurs histoires personnelles et leurs moments de vie. La direction est convaincue qu'il existe une valeur permanente à encourager les perspectives originales créées et partagées par les humains.

Les outils d'intelligence artificielle ne sont pas totalement interdits

Cependant, Snapchat a précisé qu'il ne renonçait pas totalement aux technologies d'intelligence artificielle. Les créateurs peuvent continuer à utiliser les outils créatifs spéciaux de la plateforme basés sur l'IA pour enrichir ou éditer leur contenu. La mise à jour concerne uniquement les vidéos entièrement créées par IA et préparées sans intervention humaine.

Ce changement s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges de l'entreprise visant à améliorer Spotlight et à concentrer l'attention sur les publications mettant en valeur la véritable créativité humaine. En avril de cette année, il avait déjà été signalé que les utilisateurs verraient moins de contenu généré par IA dans leur fil d'actualité.

Tendance mondiale : La lutte contre l'"AI slop"

Ces derniers temps, les critiques à l'égard du contenu de faible qualité généré automatiquement, connu sous le terme d'"AI slop", n'ont cessé de croître. C'est pourquoi de nombreuses grandes entreprises technologiques révisent leurs politiques, rétrogradant ces matériaux dans leurs algorithmes, introduisant des fonctions de signalement spéciales ou les supprimant complètement.

Notamment, LinkedIn a lancé un bouton permettant aux utilisateurs de signaler les publications semblant avoir été rédigées à l'aide de l'IA. Substack a fourni aux lecteurs un outil spécial pour identifier les bulletins d'information rédigés par l'IA. Meta a également dû faire face à de vives critiques à cause d'une fonction sur Instagram permettant de modifier des photos de comptes publics à l'aide de l'IA, ce qui l'a obligé à la supprimer complètement.

YouTube et les mesures de sécurité

De plus, YouTube a intensifié sa lutte contre le contenu IA de faible qualité en clarifiant ses règles de monétisation. Par conséquent, il est interdit de générer des revenus à partir de matériaux préfabriqués non originaux, ainsi que de vidéos impliquant des personnages générés par IA sur des sujets sensibles tels que la santé et la finance.

En outre, le mois dernier, Snapchat a également mis en œuvre de nouvelles mesures de contrôle du contenu afin de protéger les utilisateurs mineurs. Ainsi, les adolescents âgés de 13 à 15 ans ne peuvent partager leurs publications Spotlight qu'avec les utilisateurs auxquels ils sont abonnés et avec qui ils ont des abonnements mutuels.