Un homme étonne le monde en gardant le bras levé depuis 53 ans

Le sadhu indien Amar Bharati est connu comme l'un des hommes les plus extraordinaires au monde. Depuis 1973, il n'a pas baissé son bras droit une seule fois. Cet acte est considéré comme un vœu fait au dieu Shiva et le symbole de sa prière pour la paix.

Amar Bharati était autrefois un simple employé de banque. Il avait une famille, une maison, une voiture et trois fils. Cependant, un jour, il a décidai de tout quitter pour consacrer sa vie à la religion. Trois ans plus tard, il a levé son bras en signe de protestation contre la violence et les guerres dans le monde, jurant de ne plus jamais le baisser.

Après avoir enduré de fortes douleurs les premières années, le bras d'Amar est devenu complètement immobile avec le temps. Aujourd'hui, il ne peut plus baisser son bras même s'il le voulait — ses muscles ont subi une atrophie et ses ongles ont poussé longs et recourbés.

Malgré cela, Amar Bharati se considère comme un homme heureux. Selon lui, ce sacrifice lui a apporté la paix spirituelle et l'harmonie intérieure. Sa volonté extraordinaire a en Inde inspiré d'autres sadhus. Certains ont gardé leurs bras levés pendant 7, 13, voire 25 ans. Mais personne n'a jusqu'à présent réussi à battre le record de ne pas baisser le bras pendant 53 ans.