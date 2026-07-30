Des poulets dotés d'une queue artificielle surprennent tout le monde par leur démarche

Un YouTuber américain a créé une cyber-queue artificielle spéciale pour les poulets. L'appareil donne non seulement aux oiseaux l'apparence de dinosaures, mais il affecte également leur façon de marcher. Équipés de cette cyber-queue, les poulets maintiennent leur corps différemment et commencent à faire des mouvements qui rappellent les dinosaures d'autrefois.

Biologiquement, les oiseaux sont directement liés aux dinosaures. Au cours de l'évolution, leur corps a changé et leur longue queue a disparu. Le poids de la queue artificielle déplace le centre de gravité du corps du poulet vers l'arrière.

Pour maintenir leur équilibre, les poulets modifient leur posture et posent leurs pattes différemment d'habitude. Par conséquent, leur démarche rappelle les mouvements des dinosaures.