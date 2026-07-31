Frappe historique : la Russie cible pour la première fois une usine de drones américaine en Ukraine

·94·Monde
Frappe historique : la Russie cible pour la première fois une usine de drones américaine en Ukraine

Selon un rapport sensationnel publié par le prestigieux journal britannique The Guardian les forces armées russes ont mené pour la première fois une frappe de missile sur une usine de fabrication de drones (véhicules aériens sans pilote) appartenant à une entreprise américaine sur le territoire ukrainien. Il s'agit du premier cas confirmé où Moscou cible directement un objet appartenant à une entreprise américaine au cours du conflit.

Zamin.uz présente les détails de cet événement d'importance géopolitique ainsi que l'avis des experts.

La cible : une usine américaine à Kiev

La cible de la frappe était l'usine Terminal Autonomy située à Kiev. Selon la publication, cette entreprise, détruite vendredi dernier par un missile balistique russe, appartient à une société enregistrée dans l'État du Delaware, aux États-Unis.

Les registres de l'État montrent que la société Terminal Autonomy a été fondée en 2023 et participait activement au renforcement du potentiel de défense de l'Ukraine.

« Tout est une cible » : la réaction d'un ancien agent du renseignement américain

Cet incident est considéré comme une nouvelle étape dans le conflit indirect entre la Russie et les États-Unis. Anthony Vinci, ancien haut fonctionnaire du renseignement américain, a commenté la situation ainsi :

« Les Russes se fichent de savoir à qui appartient l'entreprise. Tout est une cible... Je pense sincèrement que si des missiles Patriot ou tout autre système américain étaient fabriqués en Ukraine, les Russes cibleraient cette usine de production. »

Cette déclaration montre la disposition de la Russie à détruire tout actif étranger intégré au complexe industrialo-militaire ukrainien.

Le rapport de TASS et les types de drones fabriqués

L'agence de presse publique russe TASS avait rapporté cette attaque dimanche en se référant au ministère russe de la Défense. Il est à noter que la partie russe n'a pas révélé dans son rapport que l'usine appartenait à une entreprise américaine, mais a noté que « des spécialistes de l'entreprise ukraino-américaine » y travaillaient.

Selon TASS, l'usine détruite fabriquait les types de drones suivants :

  • AQ-400 Scythe

  • AQ-100 Bayonet

Ces drones étaient utilisés par les forces armées ukrainiennes pour mener des frappes à longue portée.

Dégâts et victimes

The Guardian Selon une source proche de l'entreprise citée par le journal, bien que l'usine ait subi de graves dégâts à la suite de la violente frappe de missiles, par un heureux hasard, personne n'a été tué.

Détails principaux de l'événement (tableau)

Indicateur

Détails

Date

Vendredi dernier (The Guardian) / Vendredi (Ministère de la Défense de la RF)

Cible

Terminal Autonomy usine de drones

Emplacement

Kiev, Ukraine

Propriétaire

Société enregistrée dans le Delaware (États-Unis)

Type d'arme

Missile balistique

Drones fabriqués

AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet

Victimes

Aucune

Conclusion : L'intensification du conflit

La frappe directe de la Russie sur des actifs américains en Ukraine témoigne d'une escalade significative du conflit. Cet événement pourrait affecter les projets des entreprises de défense étrangères visant à établir des capacités de production en Ukraine et modifier le format de l'aide militaire fournie à Kiev.

Partagez cette nouvelle sur cet événement historique important avec vos amis et passionnés de politique !

Selon vous, comment les États-Unis devraient-ils réagir à cette attaque ? Laissez vos avis dans les commentaires !

Source : Basé sur les documents de The Guardian et TASS.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Nouvelle sensationnelle : l'Ukraine utilise pour la première fois les nouveaux missiles de croisière « Ruta »Nouvelle sensationnelle : l'Ukraine utilise pour la première fois les nouveaux missiles de croisière « Ruta »Aujourd'hui, 14:17La police abat 30 manifestants au Cachemire pakistanaisLa police abat 30 manifestants au Cachemire pakistanaisAujourd'hui, 13:33Une puissante explosion dans une mine au Pakistan coûte la vie à 32 mineursUne puissante explosion dans une mine au Pakistan coûte la vie à 32 mineursAujourd'hui, 13:30Équateur : sept corps brûlés retrouvés dans une maisonÉquateur : sept corps brûlés retrouvés dans une maisonAujourd'hui, 13:27Un enfant d'un an meurt dans un bain bouillant pendant que sa mère sortait avec son petit amiUn enfant d'un an meurt dans un bain bouillant pendant que sa mère sortait avec son petit amiAujourd'hui, 13:02Neutralité suisse — histoire et actualité : Zakharova critique vivement BerneNeutralité suisse — histoire et actualité : Zakharova critique vivement BerneAujourd'hui, 12:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital