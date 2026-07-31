Selon un rapport sensationnel publié par le prestigieux journal britannique The Guardian les forces armées russes ont mené pour la première fois une frappe de missile sur une usine de fabrication de drones (véhicules aériens sans pilote) appartenant à une entreprise américaine sur le territoire ukrainien. Il s'agit du premier cas confirmé où Moscou cible directement un objet appartenant à une entreprise américaine au cours du conflit.

Zamin.uz présente les détails de cet événement d'importance géopolitique ainsi que l'avis des experts.

La cible : une usine américaine à Kiev

La cible de la frappe était l'usine Terminal Autonomy située à Kiev. Selon la publication, cette entreprise, détruite vendredi dernier par un missile balistique russe, appartient à une société enregistrée dans l'État du Delaware, aux États-Unis.

Les registres de l'État montrent que la société Terminal Autonomy a été fondée en 2023 et participait activement au renforcement du potentiel de défense de l'Ukraine.

« Tout est une cible » : la réaction d'un ancien agent du renseignement américain

Cet incident est considéré comme une nouvelle étape dans le conflit indirect entre la Russie et les États-Unis. Anthony Vinci, ancien haut fonctionnaire du renseignement américain, a commenté la situation ainsi :

« Les Russes se fichent de savoir à qui appartient l'entreprise. Tout est une cible... Je pense sincèrement que si des missiles Patriot ou tout autre système américain étaient fabriqués en Ukraine, les Russes cibleraient cette usine de production. »

Cette déclaration montre la disposition de la Russie à détruire tout actif étranger intégré au complexe industrialo-militaire ukrainien.

Le rapport de TASS et les types de drones fabriqués

L'agence de presse publique russe TASS avait rapporté cette attaque dimanche en se référant au ministère russe de la Défense. Il est à noter que la partie russe n'a pas révélé dans son rapport que l'usine appartenait à une entreprise américaine, mais a noté que « des spécialistes de l'entreprise ukraino-américaine » y travaillaient.

Selon TASS, l'usine détruite fabriquait les types de drones suivants :

AQ-400 Scythe

AQ-100 Bayonet

Ces drones étaient utilisés par les forces armées ukrainiennes pour mener des frappes à longue portée.

Dégâts et victimes

The Guardian Selon une source proche de l'entreprise citée par le journal, bien que l'usine ait subi de graves dégâts à la suite de la violente frappe de missiles, par un heureux hasard, personne n'a été tué.

Détails principaux de l'événement (tableau)

Indicateur Détails Date Vendredi dernier (The Guardian) / Vendredi (Ministère de la Défense de la RF) Cible Terminal Autonomy usine de drones Emplacement Kiev, Ukraine Propriétaire Société enregistrée dans le Delaware (États-Unis) Type d'arme Missile balistique Drones fabriqués AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet Victimes Aucune

Conclusion : L'intensification du conflit

La frappe directe de la Russie sur des actifs américains en Ukraine témoigne d'une escalade significative du conflit. Cet événement pourrait affecter les projets des entreprises de défense étrangères visant à établir des capacités de production en Ukraine et modifier le format de l'aide militaire fournie à Kiev.

Partagez cette nouvelle sur cet événement historique important avec vos amis et passionnés de politique !

Selon vous, comment les États-Unis devraient-ils réagir à cette attaque ? Laissez vos avis dans les commentaires !

Source : Basé sur les documents de The Guardian et TASS.