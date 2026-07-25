La montre luxueuse offerte à Ronaldo par un joaillier ouzbek fait jaser sur Internet

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La montre luxueuse offerte à Ronaldo par un joaillier ouzbek fait jaser sur Internet

En Ouzbékistan, le célèbre joaillier né dans le pays Yakob Arabov à Cristiano Ronaldoa offert une montre-bracelet dont la valeur est estimée à plus d'un million de dollars. Le cadeau a été remis lors d'une rencontre entre le footballeur et le joaillier.

En voyant cette montre de couleur ambre, Ronaldo a déclaré qu'il possédait une Bugatti de la même teinte. En entendant cela, Yakob Arabov a indiqué qu'il ignorait que la collection de voitures du footballeur comprenait un véhicule de cette couleur.

Ronaldo, qui évolue au sein du club Al-Nassr et de l'équipe nationale du Portugal, est également connu pour son intérêt pour les voitures et les montres de luxe. Cependant, le fait que la couleur de la montre offerte corresponde à sa Bugatti a été une surprise inattendue même pour le joaillier.

Après la diffusion de la nouvelle de cette rencontre, les supporters ont manifesté leur intérêt pour le prix et l'apparence du cadeau.

Cristiano RonaldoJacob ArabovAl-NassrBugattiOuzbékistan
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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